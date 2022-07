La Primera División realizará la fecha 2 del Apertura y convocan a los árbitros a presentarse a los partidos

La Primera División anunció en sus redes sociales que llevarán a cabo la jornada del fin de semana como estaba prevista desde el día jueves.

La liga invita a los árbitros desiganados de los seis partidos a hacerse presente a los diferentes escenarios deportivos.

Este sábado se tiene previsto que se lleven a cabo dos partidos de la fecha 2 los cuales se dispuatrán en Las Delicias con el Santa Tecla-Metapán y el Alianza-Once Deportivo que se va a jugar en el Cuscatlán.

En un principio, la jornada de este fin de semana se suspendió porque las designaciones arbitrales no recibieron el aval federativo debido a que las oficinas de la FESFUT ya no funcionaron a partir del allanamiento de la Fiscalía General de la República que inició el jueves pasado.

Un directivo de la primera división aseguró que los equipos se presentarán a los estadios con la disposición de jugar y que se abrirán las taquillas. Por su parte, uno de los árbitros designados para dirigir en esta jornada, confirmó que no se van a presentar a los estadios porque no ven como autoridad al INDES o a la primera división, si no solo a la FESFUT.

