La Serie A no comenzará todavía los entrenamientos grupales

Los equipos de la Serie A italiana no comenzarán este lunes los entrenamientos grupales, como preveían, puesto que el comité científico-técnico no ha validado por el momento las propuestas alternativas planteadas por la liga, según informó este domingo la Gazzetta dello Sport.



Esto significa que los equipos no podrán arrancar este 18 de mayo la siguiente fase de su preparación, con entrenamientos en grupo, sino que deberán continuar con el trabajo individual.



La cúpula directiva del fútbol italiano solicitó el viernes al Gobierno la aprobación de un protocolo sanitario para la reanudación de la actividad deportiva menos estricto, al considerar que algunos de los requisitos son "difíciles de cumplir". Lo hizo tras una reunión telemática entre la Liga de la Serie A, la Federación de Fútbol italiana (FIGC), la Federación Italiana de Médicos Deportivos (FMSI) y el representante de los médicos de la liga, en la que plantearon unas propuestas alternativas para facilitar el regreso de los entrenamientos en grupo y, sucesivamente, de la competición.



"Se han analizado los puntos del protocolo que son difíciles de cumplir y se han elaborado, con espíritu constructivo, unas integraciones que puedan resolver los problemas", explicó la Liga de la Serie A.



En particular, el punto que generó más dudas en los clubes de la Serie A es el que prevé que todo el equipo respete quince días de cuarentena si se da un caso de positivo por coronavirus durante la concentración.



Estas cuestiones siguen pendientes de aprobación por parte del Ministerio de Políticas Juveniles y Deporte, el Ministerio de Salud y al Comité Técnico Científico, por lo que este lunes no comenzarán todavía los entrenamientos grupales.

