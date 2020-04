La UEFA subraya que no ha dado fechas para terminar las competiciones

Berlín, 3 abr (EFE).- La UEFA subrayó este domingo, a través de un comunicado de prensa, que el presidente de la organización, Aleksander Ceferin, no ha dado fechas límite para terminar las competiciones, en contra de lo que se había interpretado tras unas declaraciones suyas a la Segunda Televisión Alemana (ZDF).



"El presidente fue muy claro en que no podía dar fechas precisas para el fin de la temporada", dice el comunicado.



El comunicado agrega que la UEFA está analizando desde el 17 de marzo junto con la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y las ligas europeas todas las opciones para completar la temporada.



"La primera prioridad de todos los miembros del grupo de trabajo es preservar la salud pública", dice el comunicado.



"Una de las opciones estudiadas recurrentemente ha sido jugar en julio y en agosto, si es necesario, dependiendo de la autorización de las autoridades nacionales". dice el comunicado.



La mención de julio y agosto se había interpretado en algunos medios como si Ceferin considerase inviable terminar la temporada más tarde.



Según el comunicado incluso se había dicho que Ceferin fijaba el 3 de agosto como fecha límite en la que debía terminar la temporada.



"Eso no es verdad", dice el comunicado de la UEFA

