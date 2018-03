La casta del campeón

Lee también

Hasta el minuto 80, el juego había sido parejo en todos los sentidos. El empate a dos goles y la cantidad de llegadas en ambas áreas no vislumbraban una tendencia de quién podría ser el ganador.Fue entonces que los tecleños definieron para llevarse una importante victoria.El Santa Tecla abrió el marcador en la primera arremetida que hizo sobre el campo rival. Una jugada que arrancó desde el medio campo, tuvo el control de Gerson Mayén sobre la entrada del área y se la cedió a Marlon Cornejo, que no dudó en pagarle de primera intención para colocarla en la esquina, entre el arquero y el poste para la apertura temprana en el marcador.Sin embargo, el Chalatenango no tardó ni un minuto en reaccionar y en una descolgada de Bladimir Díaz terminó poniendo el balón en la esquina inferior para el empate.Sobre 24 minutos, los tecleños se volvieron a poner arriba en el marcador, a través del juvenil José Maldonado, que conectó bien un cabezazo medido dentro del área, venciendo a Rafael Lucha.Pero los norteños se vieron bien en la reacción, ya que apenas seis minutos después volvieron a lograr el empate, nuevamente por intermedio de Bladimir Díaz, que logró quitarse la marca de dos defensores, antes de definir ante Joel Almeida, que tapó a medias el remate, pero el balón terminó hundiéndose ante la escolta de Gustavo López.El primer tiempo finalizó con un entretenido empate 2-2, en el que ninguno de los dos equipos mostraba superioridad, pero sí dosis de buen fútbol.En la segunda mitad la tónica del juego siguió igual, aunque las llegadas no eran igual de intensas. Fue hasta los 60 minutos que se dio la primera aproximación, que fue de parte de la visita.Bladimir Díaz corrió un balón dentro del área, pero se le acabó la cancha, así que tuvo que hacer un recorte y luego darla hacia atrás, donde venía Nelson Barrios con un zurdazo, que se terminó estrellando en la espalda de un zaguero.El Tecla volvió a acercarse a la meta y al 81' llegó Juan Barahona para cobrar un tiro libre con clase, por encima de la barrera, para dejar sin opciones a Rafael Lucha, que tampoco pudo hace mucho cuando Carlos Bueno logró el cuarto tanto de los tecleños.