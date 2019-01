"La derrota nos obliga a ser más intensos y a no relajarnos"

El Santa Tecla ya experimentó la primera caída del Clausura 2019 y de forma dolorosa. Se encontró con un gol rápido pero una desatención le dio vida a su rival cuando faltaba poco para irse al descanso y el panorama se complicó con el gol de Ricardinho, ese del que no quiso polemizar el entrenador Cristian Díaz.

En rueda de prensa repasó el 1-3 de visita ante Isidro Metapán y del aprendizaje que debe sacar pronto su equipo para reaccionar, porque el camino es largo y habrá más partidos complicados.

"Sabíamos que los partidos serían más complicados y difíciles, el rival es un buen equipo y en la segunda parte terminó haciendo las cosas un pocomejor que nosotros. Me da la sensación de que en el primer tiempo fuimos nosotros superiores, tuvimos el momento para marcar un gol más. En el inicio de la segunda mitad tuvimos dos llegadas y ellos una pero el 2-1 fue para ellos tranquilidad, les generó confianza y a nosotros un desorden del que no estamos acostumbrados", comentó el estratega.

"Este tipo de situaciones, cuando te toca perder, son enseñanzas que te sirven para esforzarte más. El equipo se esfuerza mucho y seguimos potenciándonos y los nuevos nos ayudarán con el rendimiento, como sucedió el miércoles por la copa", añadió Díaz tras el partido.

FESTEJO DEL EX

Fue consultado sobre qué pensó por el festejo del brasileño Ricardo Ferreira, quien dirigió su mirada al banquillo tecleño. A esto, el timonel argentino se limitó a decir: "No lo vi porque justamente estaba hablando con el profe (Gastón Ramondino) sobre cómo se había dado la jugada del gol".

En cuanto a la situación de que Tecla ha sumado un punto de seis posibles en el inicio del actual torneo, Díaz reaccionó así: "No me preocupa, sabíamos de antemano que el torneo sería mucho más complicado, nos tocó salir campeones y ya ha pasado antes de que los equipos le quieren ganar siempre a Santa Tecla".

"Muchos equipos tienen que apretar el acelerador para salir de los puestos de abajo, que tanto miedo produce para cualquier institución. Insisto, no hay mal que por bien no venga y estas situaciones nos obligan y nos hacen ser más intensos y no nos permite relajarnos, el trabajo se está haciendo bien y las victorias irán llegando", complementó.