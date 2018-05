La emotiva carta de despedida de Xavi a Andrés Iniesta

El ahora jugador del Al-Saad catarí, Xavi Hernández, escribió una carta muy reveladora de su relación y percepción de Andrés "El Fantasmita" Iniesta, y hace hincapié en relatos del día a día, lesiones, apariciones en Champions y mundiales, entre otras.

En el texto Xavi reconoce su admiración total hacia Iniesta, relatando sus dotes técnicos y valores como persona. Hernández habla del aura que transmite Iniesta dentro y fuera del campo, lo que lo hace diferente a todos. No te pierdas ningún detalle de la carta abierta de Xavi.

"Aún recuerdo la primera vez que vi jugar a Andrés. Yo estaba en el juvenil: él, en el infantil. Alguien del club me dice: 'Xavi, abajo hay un chico que va a ser la hostia. ¡Dicen que es buenísimo!' Están él y otro, Troiteiro, que viene a ser como Mario Rosas. Andrés se parece mucho a ti'. Pero cuando le vi jugar, me dije a mí mismo: '¡Qué va! ¡Este no se parece a mí como dicen! ¡Qué va! ¡Este es diferente!", dice parte de la misiva de Xavi.

"Es muy diferente a mí porque yo juego de cuatro, mucho más posicional, como Pep (Guardiola) en su época o 'Busi' (Busquets) ahora. Andrés, en cambio, podía jugar de 'cuatro', de 'ocho', de 'seis' y hasta de extremo. Ya de niño se le veía una pinta de maestro por la manera en que utilizaba el cuerpo antes de recibir el balón, usando las dos piernas para jugar", añade.

Imagen de MARCA.

Y recalca que: "Andrés es, para mí, el jugador con más talento de la historia de España, que yo haya visto, ¿eh? Tiene un talento espectacular. Si hablamos de la persona, es un escándalo. Un tío admirable en todos los sentidos. Ejemplar, altruista, empático, jugador de equipo, ganador, líder en el campo, siempre quiere el balón? ¿Sabe la gente lo que significa eso?".

Asimismo, Xavi agrega que "(Iniesta) es una bendición para los demás. Eso es tener personalidad, eso es ser un líder de verdad. Líder silencioso, pero líder auténtico. Yo, que toda mi vida he sido un pasador, necesitaba jugadores como Andrés, como Leo, ¿como Busi? Habéis sido los mejores socios que he tenido nunca. Ellos te daban siempre la salida adecuada por muy mal que estuviera el panorama".