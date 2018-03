La estrella del fútbol que ayuda a indocumentados en México

Lee también

Brayan Beckeles, defensor de la selección hondureña y los rayos del Necaxa, ayuda con comida, hospedaje, vestuario y dinero a los indocumentados que pasan por México en busca del sueño americano.El catracho, que está hospedado en el país azteca desde agosto de 2015, dijo en una entrevista publicada por el periódico La Afición, que lo hace porque se considera “afortunado de jugar al fútbol y tener dinero” y que “compartir” lo que tiene “es una bendición que Dios te da”.Indistinta de la nacionalidad de estas personas, el jugador apoya con todos los medios a su alcance, con el fin de aliviar la pesada carga que conlleva abandonar su tierra natal en busca de mejorar sus posibilidades y las de su familia.“Sufren mucho, los secuestran, los roban y algunos hasta los asesinan, pero quien toma ese camino por el futuro de su familia ya sabe a lo que va”, subrayó el jugador.Detalló que en algunas ocasiones ha llevado a estas personas a los entrenos del Necaxa y allá le comenta a sus compañeros algunas de las anécdotas que deja esta travesía.Beckeles cree que si el no fuera futbolista y por ende no tuviera las posibilidades actuales, podría ser uno de esos migrantes y sostiene que “mientras yo pueda (ayudar) voy a hacerlo. A mí me nace, no me quita nada hacerlo y creo que son formas de agradecer lo bueno es que Dios hace por uno”.Puedes leer el reportaje completo aquí.