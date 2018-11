La final de Libertadores se mueve al domingo, ante ataque a bus de Boca

El Boca Juniors y el River Plate no juegan la final de la Copa Libertadores este sábado, sino hasta este domingo a las 2:00 p.m. de El Salvador, debido a los ataques de aficionados de River al autobús del conjunto xeneize.

"Es un acuerdo de ambos clubes. No hay condiciones: uno no quiere jugar y el otro no quiere ganar en estas condiciones", dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Ambos equipos entregaron finalmente la hoja oficial de alineaciones para disputar el encuentro, mas no se disputó.

EL CAOS

El partido se vio manchado por el ataque de aficionados del River Plate, quienes lanzaron piedras al vehículo del Boca Juniors en las horas previas al duelo y que causaron heridas en algunos elementos del Xeneize.

Los hinchas rioplatenses lanzaron piedras al bus que transportaba al Boca y hubo gases lacrimógenos que también afectaron a los jugadores. Acá podés leer todos los detalles.

Las palabras del excapitán del Barcelona tras los incidentes que empañan la final de #CopaLibertadores https://t.co/QbF81Ax6kt — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 24 de noviembre de 2018

Pero la situación no solo quedó en ese incidente, en el que incluso se rompieron vidrios del bus y se lastimó a los jugadores, sino que también hubo un ataque a un dirigente.

El presidente de la AFA, de acuerdo a ESPN Argentina, también fue víctima de un intento de linchamiento.

De acuerdo al secretario del equipo azul y amarillo, algunos jugadores no están en condiciones de ser parte del encuentro y de acuerdo al corresponsal de El País de España, el capitán de Boca, Pablo Pérez, fue trasladado a un hospital.

Pablo Perez tiene una astilla de vidrio en el ojo y la garganta seca. @radiolared pic.twitter.com/1M0b4SmPiS — Futbol Ahora (@Futbol_ahora) 24 de noviembre de 2018

A pesar de ello, los médicos de CONMEBOL indicaron que no hay motivos para que no se juegue desde su punto de vista, pese a que un jugador de Boca sufrió una lesión ocular.

Este es el reporte médico de los especialistas de #CONMEBOL en torno a las lesiones de los jugadores del Boca Juniors. Desde su óptica, la final debe proceder, al no haber impedimentos médicos. #CopaLibertadores pic.twitter.com/5jYcLiAFhM — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 24 de noviembre de 2018