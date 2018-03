La final soñada

Lee también

Rafael Nadal y Roger Federer revivirán mañana en la final del Abierto de Australia el gran clásico del tenis después de que el español ganó ayer al búlgaro Grigor Dimitrov una auténtica batalla por 6-3, 5-7, 7-6 (7-5), 6-7 (4-7) y 6-4 después de cuatro horas y 56 minutos.Con el enésimo triunfo con sabor a épica de su carrera, Nadal regresó a sus 30 años a una final de Grand Slam desde Roland Garros 2014, cuando ganó sobre la arcilla parisina el último de sus 14 torneos grandes.El español tumbó a Dimitrov y a su excelso revés a una mano en una semifinal agónica que fue una demostración de fe y de confianza. Ya no hay dudas, el Nadal de la ansiedad ya está enterrado. Ayer volvió a rugir como en esas grandes victorias que lo convirtieron en leyenda del tenis mundial.Campeón en Australia en 2009, el español quedó a una victoria de convertirse en el primer tenista de la historia de la Era Abierta en ganar dos veces cada Grand Slam. En su palmarés lucen nueve Roland Garros, dos Wimbledon, dos US Open y un Abierto de Australia.El domingo, en su final de Grand Slam número 21, tendrá la oportunidad de conquistar su decimoquinta corona, desempatar con Pete Sampras y acortar la distancia con las 17 de Federer. El suizo ya esperaba en la final tras su victoria del jueves a Stan Wawrinka.Protagonistas de una de las mayores rivalidades de la historia del tenis y del deporte, Federer y Nadal ya jugaron ocho partidos por la copa de un Grand Slam. El balance es de 6-2 para el español, que únicamente perdió con Federer en dos finales sobre la hierba de Wimbledon.La última vez que los ex números uno se enfrentaron en un duelo por el título de un grande fue en Roland Garros 2011, hace ya casi seis años.