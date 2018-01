La foto del nuevo colombiano del Águila que le hace ganar seguidores

El zaguero colombiano José Andrés Ramírez es el nuevo defensa extranjero del Águila para el Clausura 2018, luego de ser confirmado como refuerzo por el técnico negronaranja, Osvaldo Escudero.

El defensa colombiano de 30 años procede del Once Caldas de la primera división de Colombia y aseguró sentirse optimista por llegar uno de los equipos más históricos de El Salvador.

"Me he sentido muy bien. Es mi primera experiencia fuera de Colombia. Es un grupo de jugadores muy amables que han trabajando muy bien estos días y me han trabajado muy bien estos días", apuntó el colombiano.

El zaguero lleva poco tiempo en suelo salvadoreño, pero ha mostrado su apertura a la afición con esta foto, por la cual muchos lo han felicitado, pues revela su lado más humilde:

Y así termina un hermoso día de trabajó, con estos amigos nuevos ?? pic.twitter.com/GHv8F94pBY — José Andrés Ramírez (@jcheperamirez2) 4 de enero de 2018

Ramírez apuntó que su objetivo como nuevo jugador negronaranja es meter al cuadro emplumado en la pelea por el título, luego de seis años de sequía ganadora en el nido.

"Yo pienso que primero hay que trabajar bien y poder lograr los objetivos. Este equipo ya lleva seis años sin pelear un título y va a ser importante poder hacerlo", dijo el cafetero.

Pero cuando pedimos la dirección de Dios para lo que debemos hacer, y seguimos esta instrucción, encontramos que Dios revela su poder y nos hace obtener la Victoria en nuestra vida.?? @cdaguilaoficial De tu mano Padre...... pic.twitter.com/HBcOEkyOFS — José Andrés Ramírez (@jcheperamirez2) 2 de enero de 2018

El defensor aseguró que llegó al país gracias a los contactos que tuvo el año pasado con la dirigencia emplumada.

"Yo estaba terminando en el Club en que estaba, en el Once Caldas de Manizales, y se me acercaron para proponerme que viniera acá. Estudié el tema con la familia y nos pareció que era una buena oportunidad", manifestó el zaguero suramericano.

"Acá podemos hacer un buen torneo, un buen curso y decidimos venir", confirmó el zaguero que ya suma más de 300 partidos disputados en el balompié colombiano.