"La gente espera que sea como mi padre, el Mágico"

El torneo sub-17 masculino de los equipos de la primera división ya acumuló dos fechas. En las filas de Alianza, se puede destacar a Jorge González Lemus, penúltimo hijo del exfutbolista Jorge "Mágico" González.

Se ha puesto la camisa de un equipo en el que su padre nunca jugó, pero el mediocampista se toma en serio su participación con los blancos y luce con orgullo la camisa de presentación de los paquidermos en el juego ante el San Carlos tico, por la ida de cuartos de final de Liga CONCACAF.

Pero el tema no es tan fácil para González, quien no quiere cargar con ese peso de ser hijo de Mágico. Aclara que ni por cerca quiere ser igual que su padre en el terreno de juego. Solo quiere hacer su fútbol para el equipo albo sub-17, dirigido por Juan Carlos Serrano Oporto, campeón con Alianza mayor en 2001 y 2004.

"Fui a las visorías del equipo para jugar en Alianza. Por mi papá , yo puedo jugar en cualquier club y él siempre va a estar orgulloso de mí. Siempre vamos con humildad. Él es marciano, pero siempre respeta mis decisiones, al equipo que yo le voy. Mi papá va a estar feliz de que yo juegue en el equipo que sea", indicó González Lemus, en charla con EL GRÁFICO.

Peso del apellido

Por ahora, Jorge Júnior no ha tenido minutos en la sub-17 alba, pero sabrá esperar su oportunidad.

"Mis compañeros me preguntan qué se siente ser hijo del Mágico. No soy como él, todos los saben. No hay nadie en este país como mi padre. Por eso es que mis compañeros no esperan cosas de mí, como un genio. Trato de dar lo mejor de mí. Es mucho peso ser hijo del Mágico, pero mi padre es espectacular y me da consejos para llevar esto", dijo el mediocampista mientras sale del estadio Cuscatlán, tras haber visto a los albos ante San Carlos.

Luego, la plática con este medio sigue. Aunque la lluvia está a media intensidad, González Lemus se detiene. "No me gusta decir a mis compañeros que soy hijo del Mágico, porque se puede pensar que soy agrandado. No sé cómo se dieron cuenta. La gente espera que sea como mi padre, el Mágico. Pero, insisto, en este país no conozco a nadie que sea como él, entonces, por qué esperar que juegue como él", dijo el volante sub-17 de Alianza a este medio.

