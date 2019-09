''La gente me está pidiendo para Selección y les agradezco''

El goleador de FAS en el torneo es colombiano. Bryan Gil, quien debutó este torneo, ya contabiliza seis anotaciones y su primer doblete que consiguió este domingo contra Alianza.

Comentó que no esperaba vivir este momento porque le anotó a un rival de peso como Alianza.

"Contento por el partido de hoy, por mi actuación porque nunca esperé anotar dos goles contra un rival como Alianza pero es Dios quien provee todo. Alianza es un equipo fuerte y el partido estuvo muy disputado pero nos vamos no muy contentos porque veníamos por los tres puntos", señaló.

Para Gil, en FAS se venía trabajando bien con Dowson Prado y el seguimiento con Guillermo Rivera está dando los frutos. La diferencia era la definición en el arranque de torneo.

"Estábamos haciendo bien el trabajo ahora con Memo, así como antes

con el profesor Dowson Prado. Hemos tenido ocasiones (de gol) que nadie ha querido fallar pero que vamos mejorando poco a poco", apuntó.

También fue abordado por el deseo de muchos en verlo a futuro con la camiseta nacional. "Es un tema que se viene dando pero muy contento con el apoyo que me está dando la gente porque me está pidiendo para la Selección y agradecido con ellos. Si es la voluntad de Dios podré jugar para la Selección. Nací en Colombia y no he iniciado trámites de nacionalización", indicó.