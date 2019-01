“La gente se acostumbró a verme en Chalatenango, pero Alianza es diferente”

El Clausura 2019 será el segundo torneo en Alianza para el colombiano Bladimir Díaz. En el primer certamen vestido de blanco, Díaz marcó ocho goles, para ser el segundo mejor goleador del plantel.

El cafetero cree que pudo dar más y admite que fue complicado por lesiones, que le impidieron aportar el máximo con los paquidermos. Ahora trabaja para tener minutos y aportar goles nuevamente.

Juega como un auténtico atacante de área, una demarcación a la que ha tenido que adaptarse. Pero cree que si al timonel albo, Jorge Rodríguez, le agrada su forma de jugar, todo marchará bien.

Hasta este momento, ¿cómo se puede decir que ha sido su estancia en las filas de Alianza?

En el torneo pasado, cuando arrancamos, llevaba un buen promedio de goles. En todos los juegos que había disputado había marcado, hasta el juego contra Jocoro. Desafortunadamente tuve una lesión y ese fue el factor para el bajo rendimiento en lo que restó del torneo. Es una lesión de tobillo que molestaba un poco, pero ya se fue. Esperemos que este torneo sea de muchas bendiciones.

¿Han sido superadas totalmente esas lesiones que lo afectaron en el torneo pasado?Sí. Ya se fueron. Ahora queda trabajar, tratar de aportar mi granito de arena para el equipo. En el torneo pasado marqué ocho goles y a mí me habían dado un promedio de más o menos por año. Así que hay que tratar de superar eso. Creo que el promedio que tuve es bueno para mí. Fui el segundo mejor anotador. Hay que tratar que este torneo sea de muchos más goles para beneficio del equipo.

¿Ocho goles es un buen promedio o aceptable si se quiere?

La verdad es que en torneos pasados tenía un promedio más alto. Ahora, pese a las lesiones, creo que fue bueno por los minutos que jugué. Es un buen promedio, hay que tratar de superarlo. Con el equipo que hay, creo que podemos hacer las cosas bien... Ojalá que con la ayuda de Dios este torneo sea el doble (la cuota goleadora).

¿Esos ocho goles y la cantidad de minutos fueron la clave para que Jorge Rodríguez lo mantenga en el plantel?

La verdad es que yo traté de hacer las cosas bien. Ahí ya era decisión de ellos y afortunadamente se dio la continuidad. Queda esperar. Hay que aprovechar los minutos de juego.

¿Ya está más acomodado a todo lo que implica jugar para Alianza?

Uno debe estar tranquilo. Debe tratar de hacer bien las cosas. No me presiono. Y si en un dado caso las cosas no se dan, pues gracias, cada quien para su lado. Si la directiva toma a bien no continuar, yo buscaré otras alternativas. Siempre he estado bendecido en ese sentido, en cuanto a que opciones nunca faltan. Queda esperar que las cosas se den bien acá en Alianza y lo más importante, poder lograr ese título que se nos escapó en el torneo pasado. Esa es la ilusión de cada uno de nosotros.

¿Cómo mira la competencia por la titularidad en el ataque de Alianza para este torneo?

Son buenos jugadores los que hay. Pero esto es de minutos, de espacios. Cuando se te den las oportunidades, debes tratar de aprovecharla. Estoy contento, porque pese a que mucho se habla de que no rendí en el torneo anterior, fui el segundo mejor goleador del equipo. Eso me da un parámetro. La gente estaba acostumbrada a verme en Chalatenango, que es muy diferente. Son trabajos diferentes. Acá en Alianza es el trabajo en grupo, todos somos importantes para el equipo. Cada quien tiene que cumplir su función. Si al técnico le gusta lo que yo hago, me siento contento.

¿Se siente mejor por dentro del área o por las bandas?

Al técnico le gusta que uno juegue como un nueve nato. Tiene razón en algunas cosas. Le favorece a uno como delantero. Yo estaba acostumbrado a otras cosas. Esto es fútbol y tenemos que aprender. Día a día vamos aprendiendo en esto. Solo trato de acoplarme, de dar mi aporte.

¿A qué estaba acostumbrado usted?

Si me miraban en Chalatenango, yo era un jugador de más encare, arrastrar, salir. Pero como digo yo, nosotros estamos en el fútbol para aprender y nos encontramos con diferentes estilos de juego y tenemos que acoplarnos. Así que hay que asumirlo con responsabilidad.

¿Pero no es más sencillo estar en el área?

Cada quien tiene su estilo, sus características. Yo trato de acoplarme a lo que se me ordene, hacer las cosas como se deben. Debo aprender mucho del fútbol y si esto me sirve para aprender, lo haré con mucho respeto y deseo.