La historia de los hermanos Ortiz en Isidro Metapán

Los hermanos Jaime y Katherine García Ortiz trabajan día a día para que el equipo de sus amores, Isidro Metapán, llegue nuevamente a la gloria del fútbol nacional.

Jaime es jugador el primer equipo desde hace 13 torneos, acumula un tricampeonato nacional en los torneos Clausura 2014, Apertura 2014 y Clausura 2015; mientras que Katherine trabaja para Isidro Metapán desde el ámbito administrativo como gerente del equipo desde el año 2018.

Ambos tienen labores diferentes dentro de la institución calera, pero los une, además de los lazos sanguíneos, la convicción de volver a ver a Metapán en alzando nuevamente un título nacional.

"Me gusta que mi hermano y yo trabajemos juntos, es realmente maravilloso poder compartir eso, siempre hablamos de fútbol y me enseña muchas cosas, me siento muy orgullosa de la personalidad de mi hermano, lo admiro demasiado y trabajar juntos es una de la mejores cosas en mi vida", asegura Katherine sobre trabajar en Isidro Metapán con su hermano mayor.

Jaime, por su parte, ve en Kahterine un apoyo fundamental en su carrera como jugador, el centrocampista describe a su hermana como una apasionada en su trabajo y es testigo de la dedicación que ella le pone a sus labores dentro del club.

"Se siente bien, es un apoyo más, pero dentro de la institución ya es diferente porque ella es mi jefa; a la hora de los partidos, ella se convierte en un aficionado más. En el trabajo es diferente, ella me trata igual como trata a los demás jugadores, ya en la casa, el trato de hermanos es normal", afirma Jaime.

Jaime es jugador del primer equipo de Isidro Metapán; y Katherine se desempeña como gerente de la misma institución.

Kathetine dice que al principio fue algo extraño ser jefe de su hermano mayor en el equipo, pero asegura que la pasión y amor por el club hizo su relación más fuerte que de costumbre.

"Al principio era raro, porque no quería que pensaran que por ser mi hermano iba a tener preferencias en mi trato, el primer día que me tocó hacer cheques con la nueva directiva, hasta se me olvidó hacer su cheque por la misma situación (jaja), siempre nos hemos llevado bien y esa relación se hizo más fuerte cada vez, por el hecho de compartir la misma pasión y el mismo amor por el club y creo que eso nos ha unido", dice Katherine.

EL FÚTBOL, EL PAN DE CADA DÍA

En la relación de los hermanos García Ortiz, de fútbol es de lo que más se habla, y por lo tanto, como trabajadores de un club como Isidro Metapán comparten un lindo recuerdo.

Fue un 18 de junio del 2018 en la fecha cinco del Apertura, cuando Jaime Ortiz anotó el gol del gane ante Firpo sobre el minuto 90+4, para que el marcador finalizara 3-4 a favor de los jaguares.

"Fue cuando le dediqué el gol contra Firpo, anoté en el 90+4 y ganamos el partido, solo pitó el árbitro el final y ella corrió a abrazarme toda feliz", recuerda Jaime.

Por su parte, Katherine lo recuerda con más detalles: "Fue un partido contra Firpo en el apertura 2018, íbamos 3-3 y al minuto cuatro del agregado mi hermano metió el último gol, yo estaba en la banca y créeme que fue lo mejor, lloré de la emoción y esperé que terminara el juego y cuando salió lo abracé fuerte, porque para mi era un héroe, todos salimos felices de ese juego y yo orgullosa porque mi hermano había anotado para ganar, se llevó su amarilla por quitarse la camisa pero sin duda valió la pena, los logros los celebramos juntos y con mi mamá e igual enfrentamos las dificultades juntos, somos un excelente equipo en casa y en nuestro trabajo", recordó Katherine.