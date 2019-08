La historia detrás de la selección femenina

Elías Ramírez tomó el cargo como entrenador de la selección femenina de fútbol playa y eligió para disputar el primer torneo internacional en la historia de El Salvador a diez jugadoras que además del fútbol playa destacan en otras áreas laborales.



El profesor “Dinho”, cumplió cinco semanas de arduo entrenamiento con diez jugadores del interior del país. La playa Barra de Santiago, Ahuachapán, cuna de los seleccionados Frank Velásquez, Darwin Ramírez y Heber Ramos, saca el pecho en la selección femenina con cuatro representantes: Elvia Guerra, Irma Cordero, Rosa Guevara y Fátima Reyes.



Mientras que de la Isla La Pirraya, Usulután, lugar reconocido por el aporte de Agustín Ruiz y Rubén Batres a la Selecta playera, aporta a la femenina a dos elementos: Yajaira Maravilla y Maritza González.



La Isla Corral de Mulas de Usulután dice presente en la selección femenina con Heydi Portillo; la playa El Cuco, San Miguel, es representada por Cindy Berríos al igual que la isla Rancho Viejo de Usulutan, por Fátima González y Elizabeth Corvera llegó de Usulután.



Este grupo representará a El Salvador a partir de hoy en el torneo clasificatorio a los Juegos Mundiales de Playa.



MANOS A LA OBRA

De las diez jugadoras seleccionadas por Elías Ramírez para este torneo internacional que reparte dos boletos a los primeros Juegos de Playa que se disputarán en Catar a finales de año, tres se dedican a la venta de pescado, dos son estudiantes (una de noveno grado y la otra de tercer año de bachillerato), una vende pescado y minutas, dos trabajan en una tienda, una trabaja en la agricultura y Cindy de Berríos es cocinera de un restaurante en la playa El Cuco.



Ramírez tiene claro que es un grupo de jugadoras “humildes”, pero con un gran deseo por destacar y marcar historia en el fútbol femenino para El Salvador: “Esta selección no debe de perder la mística de la selección masculina de fútbol playa, estas muchachas trabajan después de entrenar y se ganan la vida como cualquier otra persona de la costa de nuestro país”, dijo el DT.



El estratega comentó que llegó a estas jugadoras por medio de la Asociación Pro-fútbol Playa y a la recomendación de los jugadores de la selección de fútbol playa.



Una de ellas es Elizabeth Corvera, la única jugadora que no procede de playa o isla del grupo, se dedica a la agricultura junto a sus padres en Usulután “practico el fútbol 11 desde los diez años, en cuanto al fútbol playa es la primera vez que lo practico y me he sentido bien. Trabajo en el campo, en la agricultura”, dijo emocionada.





Irma Cordero es originaria de la playa Barra de Santiago y su ocupación es la venta de pescado y minutas. Viaja todos los días hasta el mercado de Sonsonate para vender junto a su madre pescado fresco, y los fines de semana, aprovecha la visita de los turistas para vender minutas “vendo pescado con mi mamá Idalia y las minutas las vendo con mi hermana Elvia Guerra, portera de la selección”.



“Juego al fútbol playa desde hace dos años, me siento contenta y muy satisfecha por estar en la selección, vamos a un torneo difícil”, confesó.



En la misma Barra de Santiago vive Rosa Guevara, quien se desempeña como ala derecha en la selecta femenina. Junto a su madre trabaja en una tienda “tenemos un negocio en la playa, es una mini librería, tienda y productos variados. Es lo que hago junto al fútbol playa que es mi deporte favorito, lo practico cada vez que puedo. Amo jugar fútbol “.



“Cuesta un poco cuando uno ya trabaja y tiene responsabilidades, pero mi familia siempre me apoya, tengo cinco años de practicar el fútbol playa”, concluyó.



Este grupo de jugadoras quiere marcar historia para el fútbol playa femenino de El Salvador. Saben que no es una tarea fácil, pero no le huyen al reto.



El primer paso lo deben de dar hoy, a partir de las 4:45 de la tarde ante Bahamas.