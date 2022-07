La incertidumbre reina en el fútbol salvadoreño entre peticiones de renuncias

La incertidumbre reina en el deporte rey en El Salvador, el fútbol, dos semanas después de la intervención de la Fiscalía en la Federación de Fútbol (Fesfut) como parte de una investigación contra los miembros del Comité Ejecutivo, liderado por su presidente, Hugo Carrillo.



Esta atípica situación ha estado marcada por peticiones para que el actual Comité Ejecutivo de la Fesfut dimita y se convoque una asamblea para elegir a las nuevas autoridades, y al paro de las ligas de primera, segunda y tercera división dado que no ha existido autorización a los árbitros para dirigir los partidos.



También se ha pedido a la FIFA que nombre a una comité de regulación para la búsqueda de soluciones.



PIDEN RENUNCIA DE COMITÉ EJECUTIVO



Representantes y presidentes de clubes de las tres ligas solicitaron, a través de un comunicado y tras una reunión, que el actual Comité Ejecutivo renuncie y "desista de reelegirse en el cargo para la próxima legislatura".



"Hacemos una petición al actual Comité Ejecutivo de la Fesfut para que, como un acto de buena voluntad con el fútbol salvadoreño, adquieran el compromiso público de renunciar y desistir de reelegirse para el próximo período 2022-2026 y permitan que sean otras las personas que busquen soluciones y desarrollo del fútbol", de acuerdo con la misiva.



El actual comité está inactivo debido que el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte, adscrito al Instituto Nacional de los Deportes (INDES), abrió un proceso disciplinario contra los dirigentes y emitió una medida cautelar para cesarlos.



Es necesario que dicho tribunal levante dicha medida para que los miembros del Comité Ejecutivo renuncien.



La FIFA calificó las acciones del tribunal de ética del INDES como "injerencia indebida".



APOYO DE FIFA



Los representantes de las tres ligas también llaman a la FIFA para que acompañe a la reestructuración del fútbol salvadoreño "encontrando un equilibrio para el correcto funcionamiento y desarrollo de este deporte en el territorio salvadoreño".



Este llamado se suman al realizado la semana pasada por jugadores salvadoreños, quienes pidieron que se nombre una comisión transitoria, que de "la mano" de la FIFA, regule los torneos nacionales federados del semestre y otra comisión especial para que "revise un proyecto de nuevos estatutos junto a la FIFA" para superar la situación actual.



OPOSICIÓN PROPONE REFORMA A LEY DE DEPORTES



El partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena) presentó ante el Congreso una propuesta de reforma a la Ley de los Deportes para que la Fesfut "tenga autonomía jurídica y no necesite inscribirse ante el INDES".



El jefe de fracción de Arena, René Portillo Cuadra, explicó a periodistas que la reforma tiene como propósito que se agregue un articulo en el que se reconozca por ley la personalidad jurídica a la Fesfut.



Además, que se le reconozca su independencia y autonomía con respecto a cualquier otra institución del Estado -pública o privada-, con el propósito que se establezca que la FIFA es el único organismo del cual depende la federación.



Portillo Cuadra señaló que la propuesta de reforma es para "contribuir a dar un mecanismo jurídico que permita desentrampar la problemática que vive el fútbol en El Salvador".



"Estamos conscientes que la injerencia del Estado en la Federación es un mal que va a perjudicar a miles de salvadoreños y, particularmente, al deporte rey en El Salvador", manifestó el parlamentario.



El presidente del INDES, Yamil Bukele, ha criticado a las autoridades del balompié salvadoreño por supuestamente negarse a homologar sus estatutos con la ley de deportes.



La relación entre Bukele, hermano del presidente Nayib Bukele, y Carrillo han sido tensas durante los últimos meses porque, según el titular del INDES, las autoridades de la Fesfut "no quieren respetar la ley".

