“La liga de Tailandia es mejor que la de El Salvador, sin duda”

En plática con EL GRÁFICO, desde Tailandia, el delantero salvadoreño, Nelson Bonilla, habló de su paso al fútbol de ese país asiático. Pero antes aclaró que no pudo jugar más que cinco partidos en Olivairense de Portugal, por una mala inscripción que ejecutó ese plantel luso.

Ahora, Bonilla está ilusionado y quiere hacer un buen papel en el balompié asiático. Acumula cuatro años fuera del país. Todo comenzó en 2014 cuando se fue a Rumania para ser dirigido por George Hagi, exjugador de Real Madrid y Barcelona. Va a un nuevo contienente y desde ya se quiere empapar de su cultura.



¿Cómo se produjo la llegada a este equipo Sukhothai, de Tailandia?



Estaba esperando una respuesta de acá y gracias a Dios se abrieron las puertas. Gracias a Dios ahora estoy con la mente puesta acá. Yo quería estar desde hace ratos acá y creo que es buena oportunidad y hay que saberla aprovechar. Este equipo no tiene mucho tiempo de estar. Ha ido de a poco en primera división. Ha jugado copas asiáticas. Gracias a Dios me han abierto las pues y estoy acá para aportar. Espero que así sea.



Tuvo escasa participación en el último torneo de segunda división de Portugal. ¿Qué pasó, en realidad?



Fue una etapa en la que yo tenía esperanzas de sobresalir (con Olivairense) y un problema que voy a decir realmente cómo fue, me complicó. Fue un problema de inscripción. Se hizo mal y entonces y la Federación portuguesa, increíblemente, se dio cuenta dos meses después de que jugué varios partidos. Me tocó ya no jugar. Esto no solo pasa en El Salvador. Había llegado para jugar. Estuve en los primeros cinco juegos y yo sabía que iba a seguir jugando, porque si no jugaba, me tenía que volver a El Salvador. Esto me dejó varado en Portugal. Sólo podía estar entrenando. El que no me cree, pues mala suerte. Puedo mostrar todo. Tengo el correo de la Federación. Sabía que sobresaliendo se iban a abrir puertas y gracias a Dios se abrió esta en Asia.

Este será su cuarto año fuera de El Salvador. ¿Qué le dice eso?

No es fácil. Yo he decidido irme. Por ahí, me he equivocado, por ahí he acertado. Gracias a Dios estoy feliz por estas decisiones que he tomado. Es un reto para mí venir a un país nuevo, con mucha diferencia de hora con respecto a El Salvador, con otra cultura, diferente a la europea y a la americana. Eso sí que el clima me ayuda, porque es similar al que hay en El Salvador durante todo el año. La verdad es que es un reto, apuntar en alto. Las ligas asiáticas son altamente poderosas en lo económico. Esa es la manera de tener buenos equipos y eso es lo importante.

¿En lo futbolístico cómo está usted, luego de no jugar por varias fechas luego del problema de inscripción en Portugal?

Bien. Mentalizado en lo que quiero. Me han traido para jugar. Acá solo hay tres extranjeros por equipo y yo fui el último de mi equipo. Me han traído para jugar, para sobresalir. Espero que así sea. Es un reto para mí subir de nivel en las ligas asiáticas. Ya me abrí mercado acá, que es lo difícil. La gente, quizá, no sabe que es complicado abrirse mercado en las ligas asiáticas, porque la mayoría de jugadores se retira acá y yo gracias a Dios no me he venido a retirar.

¿Cree que un buen trabajo en esta liga lo mantendrá en el radar de selección mayor?

Sí, yo no tengo por qué no ir a la selección. Esta liga es mejor que la de El Salvador, totalmente, sin ninguna duda. Es mejor en todo. La gente debe meterse a leer y acceder a YouTube y que miren cómo es la situación. Nosotros, a veces, criticamos. Pareciera que tuviéramos las mejores ligas del mundo. Soy de El Salvador y no estoy menospreciando eso. Al contrario, estoy diciendo la verdad y lo digo para que se mejore. Me gustaría jugar en El Salvador con todas las facilidades que te dan otros países, pero lastimosamente no tenemos eso y debemos buscar mejor trato afuera. Yo me siento cómodo y mi familia también. Espero que las cosas sigan así

¿Se podrá ver en Tailandia al Nelson Bonilla del Zira de Azerbaiyán que terminó entre los líderes de goleo?

Se va a ver al Nelson que trató de jugar en los primeros dos años y medio afuera. Ahora toca hacer borrón y cuenta nueva. Vengo a un nuevo club, nuevo continente. Sé que las cosas me van a salir.

¿Qué has sabido más a fondo de tu equipo y de las canchas de Tailandia?



Mirá, acá son canchas naturales. Por lo que me dicen a mi nuevo equipo lo miran entre 6,000 y 8,000 personas. La mascota del equipo es un murciélago. Hoy pregunté sobre eso y me dijeron que es por una montaña acá, que es desde donde bajan los murciélagos. Por eso es que más o menos se llama así. En la ciudad en que estoy hay muchos templos. Me siento bien. Para mí son nuevas muchas cosas, como manejar al lado derecho y no al izquierdo como en Occidente. Ya me dieron el carro, pero estoy calculando todo, para manejar.