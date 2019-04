"La meta en el Cosmos es ser campeón"

Anteriormente, el New York Cosmos tuvo en sus filas a los salvadoreños Richar Menjívar, Irvin Hererra y Andrés Flores. Ahora, de cara al cartamen de Liga Nacional Premier (NPSL), Efraín Burgos llegará a las filas de ese plantel en el que solo se pide el título a sus integrantes.

Ese fue uno de los puntos que cautivó a Burgos para decidirse por esa opción. Espera que el trabajo con ese plantel le pueda abrir de nuevo las puertas de la selección mayor.

¿Cómo han sido estos días en New York Cosmos, que ahora compite en Liga Nacional Premier?

Bien, contento con este nuevo reto, especialmente por el apoyo que me han dado en esta institución que es muy grande. Estamos motivados y listos para debutar el sábado.

¿Cómo se percibe la NPSL en Estados Unidos?

Es una liga que ha crecido mucho. El fútbol en Estados Unidos va a ascendiendo a niveles interesantes. Traen a jugadores de muchos países importantes, pero la meta de nosotros es quedar campeones. En esta institución, lo mínimo que te piden es el título. Pienso que tenemos un buen grupo para seguir haciendo historia.

¿Cómo se dio su llegada a Cosmos, que anteriormente tuvo en sus filas a los salvadoreños Menjívar, Hererra y Rusito Flores?

En este nuevo año estuvimos analizando varias opciones, pero para mí, por la grandeza de este club, fue una de las opciones que más me parecieron. Más allá de eso, este club tiene una gran historia, no solo con jugadores salvadoreños, sino que con grandes nombres. Es un equipo grande y la meta de ellos es salir campeones. De mi parte me toca dar mi aporte, que es ayudar al grupo. En conjunto, la meta es traer campeonatos. Para eso me esfuerzo.



¿Entendemos que no ha cerrado las puertas a la selección?

He estado pendiente de cómo ha venido jugando la selección. Una de mis metas para este año es destacar en mi club, jugar muchos minutos para poder ser una opción para la selección. Conozco al grupo y al técnico. Una de mis metas es volver a la selección y aportar con mi experiencia.

Tuvo un paso por FAS entre 2017-2018, pero fue discreto. ¿Qué le faltó para destacar en las filas tigrillas?

Pienso que hubo varios factores. Uno de esos fue la confianza, que nunca la tuve para poder ser constante en la alineación. Pienso también que me costó adaptarme a las canchas, al estilo de juego de El Salvador. Me fui con esa espinita de no darle un campeonato a la gente de FAS, que tanto se lo merece.