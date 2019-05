La mitad de la liga rechaza el congelamiento del descenso

En asamblea extraordinaria de presidentes de la primera división, cinco titulares de junta directiva se mostraron en desacuerdo ante la propuesta de la FESFUT de congelar el descenso en los próximos cuatro torneos.

Por lo tanto en el periodo del Apertura 2019 y Clausura 2020 habrá un descendido a la segunda división. Fue hace una semana cuando el presidente de la entidad rectora del balompié nacional, Hugo Carrillo, hizo esa propuesta con el tema del descenso, para según él, buscarle una salida al tema financiero que ha hecho mella en varios equipos del circuito de privilegio.

"Se discutió ampliamente el tema con los 10 presidentes que estuvieron en la reunión y cada uno dio su punto de vista. Al final fueron cinco presidentes no están de acuerdo en congelar el descenso , tres están de acuedo y los otros dos propusieron un estudio profundo en este caso para poder dictaminar si esto es positivo o negativo", apuntó Guillermo Figueroa, presidente de la liga de privilegio.

De acuerdo con Figueroa para los próximos dos torneos de primera división habrá una comisión que hará un estudio sobre si es favorable o no el congelamiento del descenso. ''Si esto es positivo se podría realizar desde el siguiente año, de 2020 a 2021. Ese fue el acuerdo al que se llegó. De acuerdo a lo que ese estudio dé se podrá tomar en cuenta", apuntó Figueroa.

Luego, uno de los presidentes que no estuvo de acuerdo con el congelamiento del descenso fue Lisandro Pohl, de Alianza. Cree que congelar el descenso le quitaría competitividad a la liga. "No podés premiar la competencia cuando sabés que no habrá un castigo, que en este caso sería un descenso. Eso, lejos de potenciar la competitividad, que es lo que hace interesante un campeonato, le quita ese incentivo. Hubo equipos, incluido Alianza, que no estuvieron de acuerdo con eso (congelamiento del descenso. Pero no nos cerramos. Hay que hacer un análisis, pero con tiempo suficiente, no a la carrera, para ver las ventajas de congelar el descenso por un tiempo estipulado".