La molestia de Bochinche Portillo: "Parece que menospreciamos al rival"

La interna de Isidro Metapán vivió momentos de frustración tras firmar el empate a un gol en casa ante Sonsonate este fin de semana, por fecha 2 del Apertura 2019. Así lo confesó su timonel, Edwin "Bochinche" Portillo quien no ocultó su malestar.

"Hemos platicado en el camerino con los jugadores y les he dicho que no me ha gustado lo que miré en la cancha. Se está repitiendo lo que hicimos en el torneo anterior donde la mayoría de puntos se lograron fuera de casa y eso no es lo que se había planificado", indicó el timonel.

También hubo molestia con el arbitraje. A su juicio, el juez Edwin Corleto "nos pitó en contra en casi todo el partido y en eso sí debo felicitar a la defensa, que jugaron aplicados ya que no dieron motivo para que nos marcarán un tiro libre peligroso o un penal".

"Les dije (a sus jugadores) que me parecía que menospreciaron a Sonsonate, les dije eso por la poca actitud que mostraron algunos jugadores y eso no se puede repetir", sentenció el DT nacional con más títulos en el país.

Portillo dijo con molestia que "no podemos seguir jugando así. La idea era ganar este partido en casa y mantenernos de líderes, ahora con los otros resultados ya no estamos en ese sitial y eso me preocupa porque quedamos con los jugadores que debíamos respetar nuestra casa".

El timonel metapaneco no pudo contestar para cuándo podrían tener el plantel completo al decir que "es algo que no puedo decir. No sé para cuándo podría tener a los demás extranjeros, más los jugadores que tenemos lesionados. Ante Sonsonate nos hizo falta siete jugadores importantes pero eso le compete a la dirigencia y no al cuerpo técnico", afirmó.