La noche de Mariano Rivera en El Salvador

El expelotero de los Yanquis, el panameño Mariano Rivera, se encuentra en el país para compartir sus experiencias como uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol.

Rivera jugó 19 temporadas para los Bombarderos del Bronx, ganando en cinco ocasiones la Serie Mundial, y teniendo el récord de juegos salvados, con 652 partidos. También fue el Jugador Más Valiosos (MVP, por sus siglas en inglés), en la Serie Mundial de 1999.

Este jueves por la noche, en un hotel capitalino, el cerrador formó parte de un conversatorio en el que platicó con los asistentes sobre su trayectoria, incluyendo sus grandes logros y el proceso para convertirse en el mejor cerrador de la historia, siendo incluído de manera unánime al Salón de la Fama del Béisbol.

El conversatorio fue conducido por Fernando Palomo, reconocido periodista salvadoreño de la cadena ESPN. Este evento tuvo plazas limitadas y contó con casa llena.

"El mensaje que le traigo a El Salvador es bien sencillo, y es el siguiente: 'sí se puede', podemos alcanzar los logros, las metas si nos disponemos a hacerlo, claro que son alcanzables, así que mi mensaje es traerle a los jóvenes, a los niños, a aquellos que tienen un deseo de jugar, no necesariamente béisbol, también fútbol , basquetbol , natación, sea el deporte que sea, pero que demos el 100 por ciento, sabiendo que no podemos obviar el estudio, la educación, así que es bien sencillo: podemos", expresó el reconocido beisbolista.

Mariano salió de un pueblo pesquero panameño llamado Puerto Caimito. En su niñez jugaba con cartones de leche y ramas de árboles fue hasta los 12 años que sus padres le compraron su primer guante de béisbol.

A sus 20 años, el joven panameño fue llevado a un campamento con los Yanquis en 1990. Para 1996 empezó a jugar con el equipo mayor, y empezó a escribir su leyenda.

"Una vez que llegué allá sabía que lo que tenía que hacer era dar lo mejor de mí para no tener ninguna duda de que si llegué no fue porque no dí lo mejor de mí, así que gracias a Dios pude llegar y tener una carrera exitosa, pero no fue fácil, quizá se vio fácil pero no lo fue (risas), hubo sacrificio, mucha determinación y ayuda de parte de la familia", señaló Rivera.

El evento del jueves fue organizado por la Fundación Educando a un Salvadoreña (FESA), y es la primera de tres actividades que realizará Mariano Rivera en tierras salvadoreñas.

El sábado por la mañana, el pelotero hará una visita a una clínica técnica en el estadio Saturnino Bengoa, donde compartirá con selecciones nacionales y con academias de béisbol del país.

Ese mismo día, pero a las 4:00 de la tarde, Rivera hará el lanzamiento de honor en el Juego de las Estrellas de la Liga Nacional de Béisbol, partido a disputarse en el Saturnino Bengoa. Mariano también será el encargado de brindar un mensaje a los asistentes al evento previo al arranque del partido.