La nómina de la selección se conocerá el viernes

La lista oficial de la Selección Nacional para los Juegos 7 y 10 de septiembre por Liga de Naciones contra Santa Lucía y República Dominicana se conocerá hasta el viernes 30 de agosto.

Sin entrar en detalles, el presidente del Comité Ejecutivo, Hugo Carrillo, dijo que entre cuatro a cinco legionarios serían convocados. El seleccionador Carlos De los Cobos concentrará desde el domingo e iniciará la preparación a partir del lunes.

Sobre el primer compromiso, contra Santa Lucía, la FESFUT anunció que la boletería del juego del 7 de septiembre en el Cuscatlán será de 17 mil y la preventa comenzará desde el lunes 2 en la Federación a partir de las 8:30 am. El día del partido se venderán en el estadio desde las 11:00 am.

No habrá descuentos por adquirirlos en preventa. Los precios son $4, $8, $15 y $20 dólares y para sector Sol General se han designado 10,300; en sombra norte 3,000; tribuna norte 1,700 y en platea 2 mil. Los niños de estatura superior a 1,35 metros pagarán su entrada.

Por otra parte, Hugo Carrillo confirmó que hubo cambio en la logística para el segundo partido. La Selección ya no enfrentará a Dominicana en Santo Domingo sino en Isla Santiago Caballeros. Viajará el día 8 de septiembre con horario por confirmar.

Además, por petición del cuerpo técnico de la Selección, se están realizando las gestiones para buscar de dos a tres fogueos amistosos contra selecciones de Sudamérica en fechas no FIFA entre octubre y noviembre. "Estamos buscando rivales de Sudamérica y que no nos vaya a afectar la puntuación en el ranking. Se jugará en fechas no FIFA. Aún no están confirmados los rivales", agregó Carrillo.