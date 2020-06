La nueva vida de Jhonny Ríos en la bolsa de valores

El fútbol fue justo con el colombiano Jhonny Ríos, un colombiano que vino a El Salvador en 2013 con engaños pero que supo valorar la oportunidad y poner las cartas de su lado para hacerse un hueco en la primera división.

Pero hasta hace unos meses, su carrera profesional llegó a su final. Las lesiones y problemas en los tendones lo obligaron a despedirse del fútbol. Su último equipo fue el Isidro Metapán el pasado año y llegó a un acuerdo para cerrar su contrato porque el cuerpo ya no lo dejaba rendir a totalidad.

La vida le dio vueltas de un día para otro y encontró la oportunidad de seguir su carrera en otros rubros, alejado del fútbol, consciente que ya dio lo que tenía que dar y que la carrera no es para siempre.



Ríos ahora se dedica a la bolsa de valores. A la compra y venta de divisas y la vida le sonríe en su natal Colombia. El futbolista pasó de jugar al fútbol a jugar con números, el mercado y la parte económica que se aleja de sus anterior profesión.



"Ahora me dedico a la compra y venta de divisas y gracias a Dios me va bien. Siempre me gustó estudiar y ahora lo hago en una academia muy buena acá en Colombia que me permite prepararme y también ganar y me gusta", menciona el ex volante que brilló en varios equipos de la primera división.



El cafetero recordó que "el fútbol no es para siempre. Ya no podía rendir como antes y busqué opciones. Siempre me llamó la atención el tema de la bolsa y sigo aprendiendo porque la vida me abrió las puertas de seguirme preparando".



Llegó al país en el Apertura 2013 en el debut del recién ascendido Dragón. Jhonny fue uno de los jugadores sudamericanos que vino al país con engaños. "A mi me mintieron, me dijeron que jugaría en el Firpo y al final me tocó buscar opciones. Me probé en Dragón y gracias a Dios se me abrió la oportunidad", recuerda.



CONSTANCIA

Ríos fue constante. Jugó en Dragón, Águila, Firpo y el Isidro Metapán, equipo con el que cerró su etapa como profesional. "Y es que quería darlo todo en la cancha pero no era bonito jugar con dolor e irse a la casa con dolor. El cuerpo no me daba y fue por eso que en marzo pasado me operé. Los tendones no daban más", menciona.



La vida le sonríe. Pasa la cuarentena junto a su familia en Colombia y se prepara de forma online mientras sigue en la venta y compra de divisas, un tema en el que se va volviendo experto y en el que quiere formar un negocio que pueda incluir a otros ex compañeros de profesión.



"Creo que cuando uno es buena persona y se prepara, las opciones se abren. Varios ex compañeros fueron leales y buenos conmigo, hemos hablado y no vería mal en el futuro abrir una oportunidad de negocios con ellos porque el fútbol no es para siempre", dice Ríos.



Agradece todo lo vivido en el fútbol salvadoreño. "Siempre me trataron bien. Guardo bonitos recuerdos de mi paso en el fútbol, ya son casi 8 años de carrera y viví grandes momentos", concluyó el cafetero, que no descarta tampoco volver en alguna área del fútbol en el futuro.



"También me gustaría prepararme para ser técnico. Sobre todo trabajar con inferiores y enseñar a los jóvenes a que se preparen en el fútbol", concluyó el ex jugador calero. El fútbol se acabó pero la vida comienza.