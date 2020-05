La nueva vida de Mario Pablo Quintanilla

Cada obstáculo en la vida es un reto para demostrar el carácter. Esa es la consigna en la vida de Mario Pablo Quintanilla, un exjugador nacional que ha pasado de todo en sus 42 años de vida pero que ahora va con viento en popa y con ganas de seguir adelante.

En 2008 sufrió un accidente que le hizo perder la visión de su ojo izquierdo, lo que sumado a algunos vicios y un cáncer linfático, era la combinación perfecta para tener un desastre. Eso le hizo retirarse del fútbol en 2010 y buscar qué podía hacer. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él según comentó pues fue sanado de su enfermedad y ahora tiene una nueva perspectiva de su vida.

En su carrera tuvo sus altos y bajos. Atlético Marte, Municipal Limeño, Alianza, FAS, Once Municipal y Nejapa componen la lista de equipos en su paso por la primera división. Vivió dolorosas caídas y gozó de títulos. En ese vaivén de emociones siempre sabía que algo le faltaba, pero era el camino que Dios le había trazado para ser la nueva persona que es ahora.

"Cada día es un motivo para darle gracias a Dios y a mi familia. Ahora trato de motivar a otras personas, que vean en mí un ejemplo que se puede seguir adelante", destacó. "Soy católico y Dios me ha ayudado, ahora trato de aportar un poco de mi experiencia. He pasado momentos difíciles y me emociono cuando recuerdo de dónde vengo, pero Dios tiene un propósito", agregó.

El deporte ha sido algo importante en su vida, pues no solamente le ayudó a conocer a otras personas y llevar el sustento, sino que ahora puede utilizar el fútbol para guiar a otras personas. Desde hace unos años sacó los cursos de entrenador clase A y a partir del 2019 pasado trabaja en la sub15 del Alianza y dirige una escuela de fútbol del Ingenio El Ángel y se siente muy motivado.

"Quiero orientar a los chicos. Eso me motiva para que sepan que no sólo es ser buenos deportistas sino también buenas personas. Uno debe darse cuenta de dónde ha venido y qué ha hecho, gracias a Dios que puedo tener esos motivos para seguir. Me he dado cuenta que hay mucha necesidad en los chicos y quiero darles herramientas que puedan facilitar su vida y en una cancha de fútbol. Estoy contento de estar ligado también al fútbol, que es algo que siempre me ha gustado ", aseveró.

Espera una plática con la dirigencia del Alianza para continuar con los proyectos, así como en el Ingenio el Ángel, en donde era el coordinador de las escuelas comunitarias. También tiene otros planes en mente los cuales confía que se puedan desarrollar tras la pandemia.

"El fútbol ha sido un regalo de Dios en donde él me abrió las puertas. He sido privilegiado con estos dones de jugar al fútbol y mi paso ha sido de bendición. Era un deseo de niño y lo pude alcanzar y he sido muy feliz", sostuvo.

La cuarentena

Por el momento, Quintanilla se encuentra en su domicilio en Lourdes esperando que pronto pueda cambiar el panorama de la pandemia del COVID-19. Mientras eso ocurre es un elemento más en su hogar para los quehaceres, compras y demás.

"Ahora disfruto de mi familia. A veces pienso que Dios también tenía un propósito con este virus para que las personas puedan acercarse a sus familias. Trato de ayudarle a mi esposa (Marta Alicia), estar con todos para que podamos sobrellevar esto juntos. Me he dado cuenta que hay mucho trabajo en casa, ser consciente del rol de estar en casa, me he puesto en su lugar y a veces no valoramos las cosas", dijo.

Reconoce que este virus no es un juego "porque hay personas que lo están pasando mal. Muchos están infectados o con un familiar enfermo. Esto nos tiene que animar a reflexionar sobre qué estamos haciendo en nuestra vida".

¿El futuro? Para Quintanilla uno de sus sueños es tener un negocio propio, no depender directamente del fútbol sino tener algo propio que le permita dar el sostén a su familia. "Todavía no sé de qué, pero es un proyecto que tengo el tener un negocio en donde pueda seguir creciendo. Algo que pueda construir, que sea mío. Pero no quiero desligarme del fútbol", destacó.

Por el momento no se ve dirigiendo en primera división sino que lo suyo es más formativo, que pueda orientas a niños y jóvenes y encarrilarlos en la senda correcta. Desde bajar un balón hasta tomar las decisiones buenas en su vida. Así, Mario Pablo Quintanilla quiere retribuir de lo que ha recibido.