La nueva vida del mundialista sub-20 Marvin Baumgartner

Real Monarchs en 2015 fue la última experiencia futbolística para el zaguero suizo salvadoreño, Marvin Baumgartner, quien jugó el Mundial sub-20 con El Salvador en Turquía 2013. Ese plantel es una especie de equipo B del Real Salt Lake, representación en la que jugó el volante salvadoreño, Arturo Álvarez en 2011.

"Jugué el primer partido, pero el entrenador no me quería como persona y además tenía a sus jugadores favoritos. Yo era un jugador muy bueno, técnico, pero no muy rápido y tuve que aprender a manejar mis emociones", dijo el zaguero en plática con EL GRÁFICO.

Después de ese último paso por el fútbol, el exzaguero central, que era titular indiscutible en esa selección sub-20 cuscatleca, dio un giro de 180 grados en su vida. No vistió más de pantalones cortos y pasó a enfundarse un atuendo formal al que desde un inicio tuvo que acostumbrarse. Entró al mundo laboral, empresarial. Así lo ha hecho hasta hoy en una oficina en Zúrich, la misma ciudad donde FIFA tiene su sede, en Suiza.

Ahora, como oficinista, Baumgartner es jefe de proyectos y procesamientos para una oficina de seguros. No la pasa mal y de a poco se inserta en un espacio que es muy diferente al del balompié. "Estoy tratando de mejorar los procesos con nuevas tecnologías, aprendizaje automático e inteligencia artificial. Me gusta mi trabajo, pero la jornada es muy larga. Se trabaja de 7:30 de la mañana hasta 6:30 de la tarde y a veces hasta un poco más", externó el exzaguero.

Por ahora, Baumgartner no tiene tiempo para completar sus estudios superiores en Suiza, porque las jornadas laborales se lo impiden, pero el zaguero espera poder tener acceso a futuro, para mejorar su nivel de vida. "Ir a a escuela por la noche acá en Suiza es complicado, pero solo así puedes ganar bien acá. "Es difícil jugar profesional en Suiza. No ganas mucho, así que me di por vencido. Ahora me toca trabajar en tecnología de información empresarial", dijo el mundialista sub-20 de Turquía 2013.

Al Mundial

Tras lograr el boleto al Mundial, en el Premundial de Puebla, Baumgartner tenía ya asegurado un lugar en el equipo dirigido por Mauricio "Tuco" Alfaro. En la Copa del Mundo de Turquía 2013 jugó como titular en los tres juegos de la fase de grupos ante Turquía, Australia y Colombia. No prestó su puesto y disputó los 270 minutos en los que El Salvador vio acción en el certamen. Fue combinación en la zona central de la zaga con Olivier Ayala. quien luego de ese Mundial vino a jugar al país a las filas de Alianza y Atlético Marte.

En Turquía 2013, lo más sobresaliente del equipo nacional fue el triunfo por 2-1 ante Australia, con goles de Diego Coca, al minuto 17 y José Ángel "Puma" Peña, al '40. Antes, al minuto 8, Australia se había puesto adelante en la pizarra con un tanto de Josh Brillante. Pero en los otros dos juegos, el equipo nacional cayó por 3-0, respectivamente, ante Turquía y Colombia.

"Recuerdo que en ese juego contra Australia, Tomás Granito estrelló un balón en el travesaño. Recuerdo el gol de Diego Coca. Estaba tan feliz por él, es un buen muchacho. Fue un gran objetivo cumplido. Recuerdo que sobre el final estuve a punto de complicarme con un balón que le devolví al portero nuestro, Rolando Morales, y él tomó la pelota con la manos, pero luego no pasó a más. Me gustó la experiencia del Mundial de Turquía, aunque la comida es mala y su gente no es amigable. Pero pudimos disputar el Mundial en el que también participó Pogba, de Francia, y Juan Quintero, de Colombia", dijo Baumgartner desde Suiza a este medio.