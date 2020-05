La odisea que vivió Tony Rugamas y su pareja en La Frontera de Las Chinamas

Este martes por la mañana se conoció la versión de que el torneo Clausura 2020 de Guatemala será dado por terminado, sin designar a un campeón, debido a la pandemia por coronavirus. Esa era una versión que la mayoría de jugadores de la liga chapina ya conocían desde la semana pasada. Tras salir a la luz esa decisión, el delantero cuscatleco del Xelajú, David Antonio Rugamas, decidió volver a El Salvador este martes por la mañana, junto a su pareja, que es de nacionalidad colombiana.

Todo fue sin sobresaltos para Rugamas y su compañera en el recorrido desde la fresca Quetzaltenango hasta la Frontera de Las Chinamas, en Ahuachapán. Pero ya en área limítrofe entre El Salvador y Guatemala, específicamente en el puente del Río Paz, las autoridades cuscatlecas no dejaron acceder al país a la pareja del atacante nacional, debido a que tiene vencida su tarjeta de residente. Por lo tanto, delantero tuvo que amanecer junto a su compañera en Las Chimanas.

"Nosotros estamos de acuerdo en que nos tocaría ir a centro de contención para guardar cuarentena, no estamos evadiendo ese proceso. Como ya lo dijo el gobierno, esta es una emergencia que nos sorprendió a todos y no importaba el lugar en el que estuviéramos. Yo no puedo irme a cuarentena acá y dejarla sola a ella. Ya estamos del lado de El Salvador y ya no podemos volver a Guatemala. No tenemos la culpa de no haber podido renovar el carné de residente de mi pareja, que se venció el 20 de marzo. Esto de la pandemia empezó el 12 de marzo y esa tarjeta no se puede renovar antes de que venza ¿Dónde lo íbamos a hacer en esta cuarentena. Ni la Embajada de El Salvador que está en Uruguay nos pudo ayudar. Yo puedo entrar a El Salvador, pero ella a dónde va a ir. Desde las 2:30 de la tarde de este martes estamos acá en la frontera", aseguró Rugamas en plática con EL GRÁFICO.

El atacante dijo a EL GRÁFICO que ha pasado momentos incómodos para conciliar el sueño debido a la temperatura caliente que hay en Las Chinamas. Incluso no sabe cómo harán su aseo personal. La cena de este martes tuvo que que ser con comida que cocinó una señora que vive en los alrededores del Río Paz. "Hemos tenido que dormir en el carro, no tenemos dónde bañarnos, no hay nada. Estamos tirados a la desgracia como se dice. Es complicado. No está en las manos de uno. Nos dijeron que al llegar debíamos ir a quince días de cuarentena, ese no es problema", dijo el delantero.

Rugamas se siente ahora en medio de una encrucijada. No puede volver a Guatemala y tampoco puede acceder a su país y dejar abandonada su pareja que es extranjera. "Creo que se tiene que ser un poco más humano. Nosotros queremos meternos a cuarentena y que ahí nos tengan controlados, sin problema. No nos oponemos a nada. Ya acá nos han hecho exámenes y nos tomaron temperatura. Luego en la cuarentena nos harían la prueba del coronavirus. Lo que queremos con mi compañera es que nos dejen entrar a El Salvador. Otra cosa fuera que nosotros no quisiéramos entrar en cuarentena. Nosotros llamamos a Migración y nos dijeron que mi pareja sí podía ingresar así al país. Ella tiene vigente su pasaporte". explicó el aún delantero del Xelajú chapín.

Futuro incierto

Por otra parte, por ahora, Rugamas no sabe si seguirá en las filas de Xelajú, equipo que ha dejado saldos pendientes con sus jugadores. "Parece que el equipo va a tener elecciones para elegir presidente. No sé qué va a pasar. Solo estábamos esperando qué iba a pasar con la liga. Las cosas no mejoraron y no se va a seguir con el torneo Clausura. Era difícil que se reanudara el torneo. En el equipo fueron claros en cuanto a que dinero no tenían, que los patrocinadores se les habían retirado. Ahora hay un gran dilema y no sé qué va a pasar, qué van a decir en el tema de los salarios ", dijo el delantero salvadoreño en charla con EL GRÁFICO.

Rugamas dijo que el plantel chivo le pagaba su apartamento, pero en este mes ya no lo cancelaron, según el delantero cuscatleco. "Dijeron que ya no tenían dinero y que no se qué. Luego el propietario de la vivienda dijo que si se tardaba el equipo en el pago iba a pedir que se lo dejáramos libre. Entonces yo estaba entre la espada y la pared y decidimos regresar. Hablé con el contador del equipo y me dijo que no había fondos , pasaban los días y no hubo nada", aseveró el jugador cuscatleco.