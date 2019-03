Nelson Bonilla encontró el gol con la camisa de Bangkok United en la segunda fecha de la Liga de Tailandia. Fue ante el Muang Thong, a los 62 minutos de juego, tras lanzarse "de palomita" en un centro por la banda derecha.

Fue el tanto que le dio el triunfo por 1-0 a los de la capital tailandesa y que, de paso, le sirvió a Bonilla para botar presión. Aunque, de acuerdo al goleador nacional, ni esa presión se compara con la que vivió en el Alianza de El Salvador.

¿Cómo vivió su primer gol son la camisa de Bangkok United?

Gracias a Dios, pude meter mi primer gol con Bangkok United. Obtuvimos la primera victoria del año. La verdad es que antes estábamos un poco presionados, porque se había hablado mucho de nosotros y en los primeros partidos no se habían dado los resultados que nosotros queríamos, pero sabemos que tenemos una gran plantilla y que poco a poco, las cosas se van a ir dando. Fue un juego muy reñido, porque el rival era histórico, es uno de los grandes de Tailandia. Estuvo bueno poder ganar y tomar confianza. En lo personal andaba buscando mucho el gol y en los primeros juegos que habíamos hecho no se me había dado.

¿Cuánto se gana en confianza con este primer tanto con United?

Pese a que los goles no llegaban, estaba jugando bien. En la pretemporada fui el que más goles metió. Me han traído para eso y gracias a Dios pude anotar en un derbi, contra un equipo que también es de los poderosos de acá. Para eso me trajeron, para meter goles en este tipo de partidos. Ojalá que primero Dios las cosas se vayan dando.

¿En Bangkok tiene más presiones por encontrar el gol?

Sí, pero por ahí, la presión más grande que he tenido es jugar en Alianza. No se compara. Por ahí con George Hagi, en Viitorul, tuve presión por el nombre de él en Rumania, pero la de Alianza es la presión más grande que he tenido. Por acá hay presión por el esfuerzo que hizo el equipo por adquirirme a mí y a otros jugadores para ser campeones. Pero es diferente a la presión que tuve en los cinco años que jugué en Alianza.

¿Es primera vez que anota gol en postura acrobática?

Creo que no. Creo que en Alianza metí uno así, de palomita. El juego estaba complicado en ese momento, muy friccionado en el medio campo. Los dos equipos estábamos tratando de tener la pelota, de tratar de crear jugadas. Gracias a Dios se pudo dar. Pude soltar un montón de cosas, presión.Tuve que volver a comenzar de cero, luego de que me operaran de una hernia inguinal en noviembre pasado. Gracias a Dios los goles se están dando.

¿A esa presión que tenía por hallarse con el gol se sumaba que el plantel había quedado fuera de Copa de Asia,tras la derrota por 0-1 ante Hanoi, de Vietnam?

Inesperado, la verdad. Nuestro equipo es fuerte, con jugadores de selección. Pero ahí vamos. En este equipo solo se piensa en ser campeón. Hay muchas expectativas alrededor de este grupo. Ahora que se ganó el último partido se soltó un poco de presión. Creo que podemos dar ese salto. Tenemos una gran calidad de jugadores y un grupo fortalecido.

Bonilla también habló de selección nacional:

Se encuentra con el gol a las puertas del juego de selección nacional contra Jamaica, por la última fecha de Liga de Naciones de CONCACAF...

Históricamente, los equipos del Caribe nos complican por el tema físico, pero sabemos que estamos en casa. Esperamos que la afición se ponga a favor de su selección y no a favor de alguien. Necesitamos ese apoyo para poder dar ese paso. Es complicado, porque no solo ganando estaríamos asegurando el pase a Copa Oro, sino que también debemos esperar una combinación de resultados. Tenemos que hacer lo nuestro y aprovechar que jugamos en casa. Tenemos que hacer hostil el ambiente en el Cuscatlán.

De los Cobos le reservó su puesto, pese que, por lesión, no pudo estar ante Bermudas, en noviembre de 2018..

Me siento feliz por eso, porque se ha reflejado el trabajo que hago en el equipo. Gracias a Dios ya tengo cinco años de estar jugando fuera, sobrellevando muchas cosas. Esta es la recompensa al trabajo que yo he hecho en estos últimos cinco años. Me siento con mucha responsabilidad a la hora de llegar a la selección. Cada vez que llego apoyo un poquito y espero que esta vez pueda hacer lo mismo.

¿Qué le dejó el debut en este torneo contra su exequipo, Sukhothai?

Feliz por todas las muestras de apoyo que la gente de Sukhothai me brindó. Fueron bastantes sentimientos encontrados. No perdió ninguno de los dos equipos, así que me fui feliz. Queríamos ganar, pero me fui feliz, porque la gente me recuerda bien en Sukhothai. Siempre llevaré en mi corazón a ese equipo. Me abrió las puertas después de un año muy malo. Espero que este año tengan una gran campaña.

¿Qué opinión tiene de lo que hizo Alianza en la serie de octavos de final de CONCACAF ante Monterrey, de México?

Alianza compitió de tú a tú. Para mí fue no penalti el segundo que le marcaron a Monterrey. A mí no me sorprende lo táctico del Zarco (Jorge Rodríguez) Por eso es que tiene muchos títulos en el país. No me sorprende, porque es un gran entrenador. Es el mejor de la liga, por mucho y desde hace mucho tiempo. Ha tenido continuidad con un grupo de jugadores en Alianza. La directiva le está dando lo necesario, está tratando de hacer cosas diferentes. Una continuidad es lo mejor para el fútbol.