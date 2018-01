La razón por la que Diego Maradona no irá al casamiento de su hija Dalma

El jueves, Diego Maradona hizo saber a través de su abogado y amigo Matías Morla que no pensaba asistir al casamiento de su hija Dalma con Andrés Caldarelli A pesar de haber sido él quiendio a conocer la feliz noticia a través de las redes sociales unos meses atrás, el detonante para que la felicidad se haya transformado, una vez más, en un episodio de esta guerra mediática fue la decisión de la novia de no invitar a la pareja de su padre.

"Dalma dijo que no iba a invitar a Rocío Oliva a su casamiento, y Diego dijo: 'No voy. ¿Por qué? Porque no voy con mi pareja'. Ahora, se va a abrir un sinfín de preguntas. ¿Está bien que no vaya al casamiento de la hija? Vas a tener un montón de gente que diga está mal. ¿Está bien que no te deje tu hija llevar a tu pareja?", expresó el mediático abogado en una entrevista concedida al programa Vino para vos, de la señal KZO.

Como para dejar en claro una vez más que el trío que conforma junto a su madre Claudia Villafañe y a Dalma es infranqueable, Gianinna salió a "marcar la cancha", haciéndole una inusual propuesta a su hermana, pero también dando a entender que su padre es un mentiroso y que no sabe amar.

"Tengo un caballero que puede llevarte al altar, no miente y ama con todo su ser. El ya aceptó, ¿vos?", escribió Giannina en su cuenta de Twitter, arrobando a su hermana, y junto a una imagen de su hijo Benjamín, fruto de su relación con Sergio "Kun" Agüero.

Frente a esta situación, es válido recordar, en principio, que Dalma decidió no invitar tampoco a ninguno de sus otros hermanos paternos, Diego Jr, Dieguito Fernando y Jana. Además, desde hace un tiempo el exfutbolista se encuentra en medio de una escandalosa batalla judicial contra Villafañe y sus dos hijas.

La disputa es por dinero. Y si bien hasta hace un tiempo "las nenas" parecían ser lo más importante para Maradona, uno de los últimos reveses del futbolista fue pedir en septiembre del año pasado que se las cite en condición de testigos, en relación a la causa que le inicio a su exesposa por un préstamo de 900 mil dolares. Según él, ese dinero nunca le fue devuelto, y Villafañe lo habría depositado en una cuenta a nombre de Dalma y Yanina en Uruguay.