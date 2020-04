La razón por la que Enrico Dueñas, jugador holandés-salvadoreño, no fue incluido a la selección

Enrico Dueñas Hernández, de padre salvadoreño, es un extremo izquierdo nacido en Holanda, que juega para el equipo sub-19 del Vitesse. Atiborrado de mucha habilidad en sus piernas cautivó al timonel de la selección sub-23, Rodolfo Góchez, quien a parte, había tenido buenas recomendaciones sobre este jugador de parte de Hugo Alvarado, coordinador del programa Select Talent, de base en California, Estados Unidos.

Góchez, muy interesado en el jugador, cooperó con los trámites administrativos de Dueñas. Fue hasta Ciudad Delgado para buscar a la comuna las referencias de asentamiento del padre de este mediocampista, pero el tiempo y otros factores, sobre todo de financiero dejaron ahora en el pendiente la postal del holandés salvadoreño, de 18 años de edad, con la camisa de selecciones nacionales.

Desde Holanda, Dueñas dijo que no vino a trabajar con la selección preolímpica en su preparación para el eliminatorio de CONCACAF, que se iba a jugar en Guadalajara, en marzo pasado, debido a que, según él, FESFUT no quiso correr con los gastos de su viaje al país y hospedaje. A parte de eso no pudo obtener su pasaporte.

"Si ellos (FESFUT) me pagan el boleto, yo voy. No tiene ningún sentido que yo pague mi boleto", dijo el mediapunta a EL GRÁFICO. Ante eso, este medio conoció que la dirigencia de la FESFUT sigue fija en su política de pagar viajes a jugadores juveniles solo cuando ya han sido incluidos en la lista final para el certamen en el que van a representar al país , independientemente de cuál sea el destino.

Alvarado, quien descubrió a Dueñas, brindó, desde Estados Unidos, su explicación ante una posible incorporación del volante del Vitesse sub-19 al equipo preolimpico cuscatleco. "Lo que pasa es que el pasaporte de él no iba a salir a tiempo. Entonces, era un riesgo grande para FESFUT pagar los boletos de él. Debía llegar un lunes a El Salvador y luego ir a sacar su DUI y Pasaporte. Era mucho riesgo. Yo ya había adelantado un proceso para que Enrico se registrara como hijo de salvadoreño. FESFUT lo iba a tratar como lo hace con muchachos que llegan a prueba, quienes se pagan su boleto para ir a El Salvador", dijo Alvarado en charla con EL GRÁFICO.

Para la sub-20, también

Este medio conoció que Dueñas no solo interesaba al timonel de la sub-23. En charla con EL GRÁFICO, el seleccionador Ernesto Góchez, quien es otro de los entrenadores de selecciones que mantiene comunicación con Alvarado, reconoció que Dueñas también calificaba, por edad y calidad, para formar parte del combinado que tiene a su cargo actualmente.

"Para serte sincero de los jugadores que nos ha recomendado Hugo, el que más nos ha llenado el ojo es Enrico, que juega bastante bien. Es un jugador interesante. Es un buen jugador, pero no tenía pasaporte salvadoreño. Él queda para cualquiera de las dos, sub-23 o sub-20. Pero como la sub-23 participaba primero, Rodolfo Góchez estaba viendo si lo tomaba en cuenta. Pero si no tiene pasaporte, no se puede hacer nada. Es un documento indispensable para que pueda ser inscrito en las nóminas, se debe hacer con pasaporte", apuntó el timonel de la sub-20.