La reacción de Roberto Hernández por su medalla de oro en Barranquilla

En la última participación salvadoreña en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, el nacional Roberto Hernández se mostró conmovido y "orgulloso de cantar el Himno Nacional" tras ganar la segunda medalla de oro del país en tiro con arco compuesto.

"Todavía estoy emocionado por lo difícil que fue (la final) porque me estaba ganando la ansiedad en las últimas flechas. (En semifinales) con Daniel Muñoz siempre es complicado, porque logré sacar una ventaja pero cerré flojo, aunque fue suficiente para ganar. Con Camilo (Cardona, en la final) siempre son partidos duros pero las cosas salieron", expresó apenas 15 minutos de haber logrado la presea en la modalidad de flechas.

Sus padres estuvieron presentes para darle aliento en plena justa por el metal dorado, lo cual le dio energías extras cuando aflojaba. "Me encuentro a mis papás (en la final); nos ha costado mucho, escuchaba a mi mamá gritar y mi papá emocionarse y eso motiva a sacar fuerzas", dijo.

También habló de cómo los nervios pasan la cuenta en una competencia de alto nivel como la de Barranquilla.

"Yo entro muy confiado pero poco a poco me pongo nervioso para cerrar bien, pero logré sacar la ventaja suficiente (ante sus rivales). Hace cuatro años perdí en flecha de desempate la medalla en Juegos Centroamericanos y no era posible que en mis mejores momentos no pudiera ganar", explicó el ganador del segundo oro salvadoreño en la ciudad colombiana.