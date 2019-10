La selección cayó 4-2 frente a Rusia en los Juegos Mundiales de Playa

El Salvador no pudo con Rusia, que le asestó su primera derrota en los Juegos Mundiales de Playa con un marcador de 4-2. Los dirigidos por Rudis Gallo no pudieron salir del agobio que significó la ofensiva rival, que apostó por el juego agresivo y físico para dejar en evidencias las carencias de la azul y blanco, que no encontró la reacción en el encuentro.

La selección de El Salvador caía 2-1 con Rusia al final de la primera parte. Los cuscatlecos aprovecharon la más clara en los pies de Rubén Batres pero no fue suficiente para frenar a la ofensiva rival, que arrancó mejor en el arranque.

Para la segunda parte, el atacante Frank Velásquez empató las acciones, marcador se fueron al descanso.

En el arranque de la tercera parte, Rusia puso el tercero el atacante Makarov y el rival se creció. Nikonorov puso el cuarto gol cuando la selección trataba de poner a prueba su ofensiva. los rusos dominaban ya a placer y con los deberes hechos se llevaron la victoria clara en el debut de ambas selecciones en los Juegos Mundiales de Fútbol Playa.