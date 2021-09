La selección salvadoreña viajó en dos grupos a Toronto para partido ante Canadá

La selección de fútbol de El Salvador está en ruta hacia la ciudad de Toronto para encarar su partido ante Canadá en la fecha 3 de la octagonal de la Concacaf con la que cerrará la primera ventana de tres juegos de la etapa decisiva de la eliminatoria rumbo a Catar 2022.

El Salvador se enfrentará al equipo de la Hoja de Maple este miércoles a las 5:30 en Toronto con el anhelo de sumar puntos fuera de casa tras dos empates sin goles en el Cuscatlán ante Estados Unidos y Honduras.

El combinado cuscatleco viajó en dos grupos, uno a las 6:05 a.m. y el otro saldrá a las 8:05 en el que van los jugadores titulares y los que ingresaron de cambio.

El primer grupo hará escala en Dalllas, Texas, mientras que el otro viajó de manera directa a Toronto.

El técnico Hugo Pérez tendrá un día para afinar detalles de cara al tercer juego en la primera ventana triple de FIFA.

"Tenemos que trabajar mucho en la definición y tener mucho más de paciencia en el último cuarto. Creo que los jugadores se comportaron bien...Tristes, si, porque no ganamos pero hay que ir a recoger esos puntos afuera, no va a ser fácil pero tampoco me voy a quejar porque el equipo hace todo el esfuerzo, tiene la idea, ha sido constante en eso pero necesitamos mejorar bastante, es un proceso", comentó Pérez en el programa Güiri Night Club.