La selección sub-20 cae en la final de la Dallas Cup 

Parecía que El Salvador partía como favorito en el papel pero en el campo no pudo concretar, se vio superado por un equipo con más oficio y seguirá su aprendizaje con miras al Premundial de junio próximo tras caer 3-1 en la final de la prestigiosa Dallas Cup contra Panamá.

El Salvador tiene un estilo marcado de juego desde la llegada de Gerson Pérez y el despliegue ofensivo se va armando pase a pase intentando guardar la posesión y el traslado del balón al primer toque.

A la azulita le funcionaba en los primeros minutos la estrategia y en diez minutos Nathan Ordaz estuvo cerca de marcar el primero para los salvadoreños pero el guardameta lo evitó.

Pero no duró mucho la presión salvadoreña porque los espacios comenzaron a aparecer para los canaleros.

Gracias a eso el primer gol tras un error en la marca que el volante Omar Valencia no desaprovechó para marcar el 1-0 en 16 minutos de juego.

La selección trató de no desesperarse pero seguía dejando espacios y diez minutos después, el atacante Rodolfo Vega desde fuera del área anotaba el segundo que parecía poner en demasiados aprietos a los de Pérez, que no tenían la eficacia suficiente para encontrar el gol.

Pero no encontraba las maneras. El Salvador tenía el esférico pero los canaleros eran más eficientes y el estratega tenía que mover sus piezas para tratar de darle vuelta pronto a la situación cuesta arriba con la que inició el segundo tiempo.



DIENTES APRETADOS

La selección no bajaba los brazos a pesar que enfrente los canaleros se dedicaron a cerrar filas y esperar la propuesta rival.

El guión le resultaba a los canaleros hasta que un penalti en el área le permitió anotar al capitán Harold Osorio en 65 minutos y de nuevo había partido.

La remontada se sentía, la afición alentaba pero no fue porque el rival supo aprovechar los errores defensivos y hacer suyo el marcador.

A nueve minutos para el final, después que Kenny Mejía robara un balón al último hombre de El Salvador para marcar el lapidario 3-1 para los canaleros, que con más oficio, se hicieron con la Dallas Cup.

El cuerpo técnico y los jugadores deberán sacar conclusiones tras un torneo que deja buenas sensaciones pero que también evidencia que quedan detalles por mejorar.