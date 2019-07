La sub-23, sin profundidad ante el Alianza

El Alianza se puso exigente en el amistoso de este miércoles ante la selección sub-23, combinado que se prepara para la eliminatoria de UNCAF ante Panamá, el 17 y 21 de este mes.

Con dos equipos con los que combinaron juventud y experiencia, los albos se adueñaron del balón y no le permitieron, ni siquiera, al equipo nacional poner a prueba a los porteros Rafael García y Óscar Arroyo.

En el segundo tiempo, ya con la mayoría de seleccionados en cancha, el equipo paquidermo tuvo tres o cuatro opciones claras para dejar el marcador a su favor, hasta que anotó José Ángel Peña el tanto de la victoria, en los instantes finales.

Finalizó el juego amistoso Preselección Nacional Sub23 0-1 Alianza F.C. con anotación de José Peña



Por su parte, a la sub 23 le quedan menos de dos semanas para corregir detalles, pero el principal es la falta de profundidad.

La preolímpica supera el medio campo pero solo un par de metros adelante no tiene argumentos para penetrar en el área rival. Ni el buen trato a la pelota le alcanza para asociarse de manera idónea y meter en líos a la zaga rival.

"Hoy fue muy pobre nuestro rendimiento ofensivo. No hemos generado muchas oportunidades. A mí me gusta buscar el arco rival. Buscamos más soltura en nuestros jugadores. La profundidad vendrá de a poquito. Pero estamos tranquilos. Va a llegar el momento en que nos divirtamos más", apuntó Guillermo Rivera, timonel de la sub 23.

Ahora, a dos semanas del inicio de la serie ante Panamá, la selección sub-23 tendrá tres fogueos más. Este viernes se medirá al Limeño en Anamorós y la próxima semana jugará en dos ocasiones ante Cuba (11 y 13 de julio).