La vida de Brayan Gil en Bélgica, donde hay más de 10 mil casos de coronavirus

Brayan Gil, delantero salvadoreño-colombiano del Genk de Bélgica en su categoría sub-21, contó en una entrevista con El Gráfico cómo sobrelleva la situación del coronavirus en un país donde la cifra de contagiados llegó a los 10,836 y donde 431 personas murieron a causa del COVD19.

El exdelantero del FAS también habló de las medidas que ha tomado el gobierno de Bélgica para combatir el virus, de la situación actual del fútbol belga y de cómo se mantienen en forma tras la suspensión de entrenamientos presenciales.

Gil tocó el tema de la suspensión definitiva del Claususra 2020 en El Salvador y del partido entre el Jocoro y Platense, para ver quién se quedará con la categoría en primera división, donde también estará su hermano mayor Cristian.

¿Brayan cómo vivís la situación de coronavirus en Bélgica?, ¿estás en cuarentena?

En este momento, en Bélgica ya han habido demasiados casos, así que por eso me mantengo en cuarentena, he estado aquí en la casa, no salgo hasta cuando voy a comprar los alimentos cuando se me acaban



¿Qué consecuencias trajo el coronavirus al fútbol de Bélgica, ¿se suspendieron las ligas?

Sí, se suspendió la liga de Bélgica, al igual que las otras ligas grandes de aquí de Europa. Creo que ha sido algo muy bueno porque es para el bien de los aficionados, es para el bien de toda la gente que está alrededor del fútbol.

¿Qué medidas de prevención ha tomado el gobierno de Bélgica para combatir el Coronavirus?

Depende de las medidas, no estoy muy enterado por la cuestión del idioma, pero creo que sí se han cerrado algunos restaurantes y supermercados por un cierto tiempo. Igual, nos han dicho que si vamos a salir, lo hagamos siempre con mascarilla, sus guantes, teniendo siempre las precauciones que debemos de tomar todos.

En el caso de suspender las ligas de fútbol en Bélgica ¿se han suspendido de manera definitiva o aún está la opción de retomarla cuando pase esta crisis?

Se han suspendido hasta el mes de abril, no estoy muy enterado, pero no sé si se van alargar más las suspensiones o ya definirían un campeón, no estoy muy al tanto por lo de las noticias, lo del idioma casi no entiendo mucho eso.



¿Cuál es tu metodología de trabajo con esta situación del coronavirus?

Sí, la verdad que desde hace dos semanas suspendieron los entrenamientos y me mantengo haciendo ejercicios de fortalecimientos, abdominales diarias como para mantener el ritmo y no perder tanto el ritmo de estas dos semanas de estar parados.

¿Cómo se ha tomado la gente de Bélgica el tema del coronavirus?

La verdad, respecto a eso, yo salgo poco, salgo una vez cada cierto tiempo, pero por lo que he visto, la gente acá acata las normas, se quedan en sus casa y si hay unas personas afuera, llevan sus guantes, sus mascarillas. En lo supermercados, vos podes ver a los trabajadores con mascarillas y guantes, a la hora de pagar, uno siempre tiene que mantener cierta distancia de uno o dos metros.





¿Has hablado con tu familia acá en El Salvador?, ¿qué te dicen sobre la situación de acá?

Todos los días hablo con mi familia allá en El Salvador, al igual que yo, siempre estoy pendiente de las noticias. Sé que están en cuarentena y creo es algo muy bueno que está haciendo el presidente, creo que las personas deben de acatar bien las órdenes porque sabemos que han habido pocos casos y espero en Dios que no vaya a pasar a más.

¿Cuál es tu opinión sobre las decisiones que se tomaron en el fútbol de acá, te parecen acertadas?

Respecto a eso, creo que fue una decisión muy a la ligera, desde mi forma de ver es una decisión muy a la ligera, pero bueno, ya se tomó, ya hay un campeón y es muy merecido por el torneo que estaba llevando.

¿Qué opinas sobre el partido entre Platense y Jocoro, donde tú hermano disputará el pase a primera división?

No estoy muy sabedor del partido, pero como te dije, es una decisión tomada a la ligera, es algo que se va tener como controversia porque es un partido que decidirse quien se queda en primera división y quien en segunda, pero igual, creo que será un partido muy bonito porque se van enfrentar dos muy buenos equipos.