LaLiga responde que hay "interpretación descontextualizada" contrato de Messi

LaLiga respondió al mensaje enviado por Jorge Messi, padre del jugador Leo Messi, y señaló que hay "una interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan, por lo que se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto".



"Desde LaLiga se ha trasladado respuesta al mensaje enviado desde el entorno del jugador Leo Messi. Dicha respuesta pone de manifiesto y confirma la interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan, por lo que LaLiga se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto", dijo el organismo hoy en una nota.



En aquella fecha LaLiga aclaró que "el contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una 'cláusula de rescisión' aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales".



También apuntó que "en cumplimiento de la normativa aplicable, y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, LaLiga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula".



La respuesta de la patronal se produjo después de que el padre y representante del jugador argentino, Jorge Messi, hiciera pública este viernes la cláusula del contrato del delantero por la que este puede desvincularse, sin indemnización, del club azulgrana.



"Tal y como señala literalmente la cláusula 8.2.3.6 del contrato firmado entre el club y el jugador, esta indemnización (los 700 millones de euros de su cláusula de rescisión) no se aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019-2020", afirmó Jorge Messi en una carta dirigida a Javier Tebas, presidente de LaLiga. EFE

