Lamentos en la sub-23 por la suspensión del preolímpico

Ante la pandemia del coronavirus, el comité ejecutivo de la CONCACAF, confirmó suspensión del torneo eliminatorio Preolímpico masculino, que se disputaría a finales de este mes en Guadalajara, México. Ahí, entre ocho combinados nacionales, incluido El Salvador, habría dos plazas a Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tras conocer esa decisión de CONCACAF, hubo jugadores de la selección cuscatleca que lamentaron el aplazamiento del certamen para jugadores sub-23. Para el zaguero central, Alexis Renderos, lamentó que la competencia no pueda ser este mes. El equipo cuscatleco tenía programado para este jueves su viaje a Guadalajara.

"Ojalá que esto se pueda posponer , pero por cómo se miran las cosas, va a estar un poco complicado volver a realizar el preolímpico. Creo que los Juegos Olímpicos se cancelarían. Estamos un poco tristes, porque nos veníamos preparando para estar en esa cita. Estábamos con mucha ilusión, con mucho optimismo", dijo el zaguero a EL GRÁFICO.

Por su parte, el mediocampista de Jocoro, Dixon Rivas, calificó de pesar la suspensión del eliminatorio sub-23. "Veníamos trabajando de la mejor manera con todos los compañeros y todo se suspendió. Pero nosotros también entendemos lo que está pasando. Es una lástima", apuntó el volante del equipo nacional preolímpico.

Sin fechas e implicaciones

Por su parte, el seleccionador sub-23 de República Dominicana, el mexicano Jacques Passy, indicó que de parte de CONCACAF fue la mejor decisión el haber suspendido este el preolímpico. "Con la salud pública no se juega. Este virus está alcanzado niveles que no se ha visto nunca. No podemos especular en este momento con la salud de los jugadores. Los problemas de salud pública son muchos más importantes que el fútbol", apuntó el timonel azteca en charla con EL GRÁFICO.

Luego, Passy dijo que hasta ahora no se tiene una nueva fecha concreta para disputar este preolímpico de la CONCACAF. "Pero pasar este torneo para el próximo año tiene implicaciones severas, porque estás hablando de que todos los jugadores menos de 23 años, nacidos en 1997, ya no podrían jugar, Tendría que haber cambios paradigmáticos para todos los equipos de quién podría estar en el torneo y quién no", explicó el estratega del equipo dominicano en charla con este medio.