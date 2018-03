Lampard se retira del fútbol

Lee también

El centrocampista inglés Frank Lampard, exídolo del Chelsea y de la selección nacional, anunció ayer su retirada después de más de dos décadas como profesional en el fútbol.“Después de 21 increíbles años, he decidido que es el momento correcto para finalizar mi carrera como futbolista profesional”, escribió el jugador, de 38 años, en su cuenta de Facebook.Lampard debutó en 1995 en el West Ham, pero pasó la mayor parte de su vida deportiva —de 2001 a 2014— en el Chelsea, del que es su goleador récord con 211 goles.En el conjunto “blue” fue campeón de la Liga de Campeones en 2012 y de la Liga Europa en 2013 y conquistó tres títulos de la Premier League y cuatro de la Copa Inglesa. Además, disputó 106 partidos con Inglaterra entre 1999 y 2014.Su última estación futbolística fue el New York City de la Major League Soccer (MLS), donde su contrato expiró tras la temporada 2016. Previamente tuvo un breve paso por el Manchester City, su último club en la Premier League.“Aunque he recibido varias ofertas interesantes para continuar jugando en casa y en el extranjero, a los 38 años siento que ahora es momento de empezar el siguiente capítulo de mi vida”, explicó Lampard.