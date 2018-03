Lara tiene molestias

Lee también

De cara a los amistosos contra Estados Unidos, programados para este domingo y el próximo martes, en Miami, el técnico de la selección sub-20 salvadoreña, Eduardo Lara, indicó que no ha podido tener un microciclo completo con sus jugadores, debido a que los equipos los han estado solicitando para el torneo de reservas.La paciencia de Lara se agotó y antes del viaje a Estados Unidos trajo a cuenta todos los problemas que ha tenido con el plantel sub-20, que competirá desde el 19 de este mes en el Premundial de CONCACAF en Costa Rica, por una plaza al mundial de Corea 2017.“Semana tras semana se hace la convocatoria a los clubes, pero luego no los pueden enviar porque tienen Copa El Salvador, reservas, etc. El trabajo acá se ve diezmado, porque nunca voy a tener el grupo completo. Siempre tengo jugadores que tienen que estar yendo a sus clubes antes de lo previsto. Así se hace imposible poder trabajar con este grupo”, aseguró Lara.El estratega pidió la colaboración de los equipos que aportan jugadores a la sub-20 para que en la próxima semana pueda contar con grupo completo.“Este 15 de febrero nos vamos al Premundial y no podemos hacer una práctica completa porque no tenemos los jugadores”, agregó el estratega, quien dijo que ha “aguantado demasiado”.