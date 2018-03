Lara volvió a la sub-20

Lee también

La selección sub-20 de El Salvador tiene casi definida la nómina que buscará a partir del próximo 17 de febrero uno de los cuatro boletos que la CONCACAF otorgará para la Copa del Mundo de la categoría, en Corea del Sur.El combinado juvenil trabaja su microciclo 41, la última dentro de la planificación del colombiano Eduardo Lara, quien se reincorporó al grupo tras dirigir a la selección mayor en la Copa Centroamericana, antes de participar en la eliminatoria regional.Según Érick Dowson Prado, auxiliar de Lara, la nómina será anunciada a finales de esta semana por parte del coordinador general de selecciones juveniles. “Buscamos mejorar algunos aspectos no solo físicos, sino también técnico-tácticos con este grupo, que ya tiene buen tiempo con nosotros, sabe bien lo que buscamos y la manera en que se trabaja, la forma en que se convive en el albergue”, aseguró Prado.Dicho y hecho, el plantel inició ayer su entreno en la cancha sintética del complejo deportivo de la FESFUT, donde los 25 jugadores (ausentes: el meta Alan Carrillo, de la Academia California Rush, y Ronald Gómez, del Águila) se aplicaron a fin de no perder detalles de la labor física comandada por el criollo Carlos Cortez.“Es un buen grupo donde se pueden quedar aquellos que demuestren no solo deseos de quedarse, sino también calidad y capacidad real en la cancha, ya que el que se descuida puede quedarse fuera de la lista final”, destacó Prado.Luego, sobre los dos partidos amistosos que la sub-20 encaró ante Estados Unidos en los primeros días de febrero, Prado señaló que no hay aún una lista definitiva y que esa labor de depuración deberá dar frutos esta semana.“Aún tenemos que hacer un consolidado con el profesor Lara de estas dos semanas que él no estuvo por estar en la selección mayor, de cómo están algunos jugadores. Hay un par de ellos que resienten lesiones no graves, pero él (Lara) definirá el listado que viaja”, explicó el técnico nacional, que no descartó que sea ese mismo grupo el que luego quede como oficial para encarar el premundial en suelo canalero.Al grupo que viaje a Estados Unidos se añadirán dos jugadores más, que están en suelo gringo.