Larín, tras su lesión en Guatemala: “No sé si los médicos no se percataron”

El volante de la selección salvadoreña y del Comunicaciones de Guatemala, Alexánder Vidal Larín, lamentó la lesión que lo mantendrá fuera por toda la temporada en la Liga Nacional chapina, a la vez que se refirió a la demora en la detección de su situación.

Larín se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda desde la primera fecha del torneo guatemalteco, ante el Xelajú, pero solo se le realizó una artroscopía, por indicación del médico del club Comunicaciones.

"El Cacho" superó la aparente lesión de menor gravedad para reaparecer ante el mismo rival, en la segunda vuelta, pudiendo jugar solo media hora. Recayó y finalmente fue dado de baja para el resto del torneo. Su verdadera lesión es rotura en los ligamentos de su rodilla.

El jugador tuvo que viajar a México para tener un mayor conocimiento sobre el alcance de la lesión que no le permitirá disputar el resto del torneo ni la última fecha FIFA ante Bermuda, en noviembre.

"En Guadalajara me dijeron que el cruzado lo tengo roto desde la primera fecha, en Xela, y al doctor en México le pareció raro que no hayan intervenido en el ligamento. Nada más me toca estar mentalmente fuerte", expresó a Prensa Libre de Guatemala.

"Lamentable todo lo que me ha pasado y ese tramo que he vivido acá en Guatemala no se le desea a nadie, pero después de todo esto, la lesión se complicó mucho, algo que al parecer desde la primera fecha en Xela, ya estaba roto el (ligamento) cruzado", añadió Larín.

El jugador no quiso ahondar en si fue un error del médico, externando que "quizá no se percataron y si lo vieron no lo arreglaron, son decisiones de él (del doctor). En esas decisiones uno debe confiar en el doctor, a futuro me volvió a molestar y lamentable... de ánimos bajos, porque como jugador uno viene a sumar y se viene la peor parte".