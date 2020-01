Las anécdotas de tres periodistas salvadoreños con Kobe Bryant

Fernando Palomo, presentador de ESPN, Óscar Guerra, editor de Grupo LPG y Alejandro Navarro, presentador deportivo de Telemundo Los Ángeles, son tres de los periodistas salvadoreños que interactuaron con Kobe Bryant, dieron cobertura a algunos partidos en vivo en los Estados Unidos y tienen más de alguna anécdota que contar sobre la leyenda del baloncesto quien falleció en un accidente aéreo.

Kobe Bryant murió el domingo en un accidente de helicóptero, junto a su hija Gianna, y siete personas más, noticia que causó tristeza y consternación mundial.

En el caso de Fernando Palomo explicó que fueron dos inolvidables ocasiones en las que se encontró con la estrella de Los Ángeles Lakers.

La primera vez fue durante la gala de los premios ESPY en el 2009. “Ese año me tocó cubrir el detrás de escena cuando regresaban los ganadores con su trofeo y pasaban por una zona donde los entrevistábamos y me tocó entrevistarlo a él y a su compañero. Hablamos de fútbol en algún momento y de Messi puntualmente porque el Barcelona había ganado la Champions”.

De ese momento Palomo destaca la cordialidad y apertura del jugador con los periodistas. “Los compañeros de Kobe Bryant lo empujaron a ser el encargado de dar declaraciones y del premio. Fue muy cordial y amable. Siempre caminaba con un aura especial, por su estatura siempre llamaban la atención, caminaban por la alfombra roja y se notaba que había llegado alguien especial”, reforzó el periodista salvadoreño.

El segundo encuentro con Bryant fue en el Mundial de Brasil 2016 en Fortaleza para el juego de la verdeamarela y México.

“Me dirigía para el hotel después del juego y afuera del estadio estaba Kobe Bryant, estaba solo sin seguridad privada esperando el auto como una persona común a pesar de ser una persona conocido en el planeta. Me acerqué le pedí una foto y nos pusimos a platicar, recordamos la entrevista de 2009 y hablamos en español un poco, me dijo que le gustaba la cobertura de los partidos y lo invité a los estudios de ESPN en Brasil”, comentó.

Sobre el fallecimiento de Kobe Bryant, Palomo publicó un mensaje en redes sociales en el cual definió algunos detalles del exjugador de baloncesto.

"Inmortal. Ahora descansa en paz. No fueron muchas veces, pero cada una de ellas fue siempre con la cordialidad de una persona educada y elegante. Es un día triste pero personas como Kobe Bryant nunca se olvidan, nunca desaparecen. Viven siempre”, escribió el comentarista de ESPN.

"No es necesario ser conocedor del deporte ni haberlo visto dos o cientos de veces para que nos impacte la noticia de su trágico fallecimiento por lo repentino y triste del escenario. Es un padre de familia que va a ver el partido de su hija ¿Cuántos no hemos estado en esa situación? Hay sentimiento de pesar y tristeza que todavía a uno lo rodea. Su enorme capacidad de ser competitivo, de ser mejor que nadie y no dejarse vencer por la adversidad”, agregó Palomo.

Óscar Guerra, editor del Grupo LPG, dio cobertura a la dos finales de los Lakers en la NBA, la primera fue en el 2000 en la que enfrentaron a los Pacers de Indiana.

“Yo cubrí dos finales de NBA en 2000 y 2004 de los Lakers, una fue el primer campeonato de Kobe Bryant como jugador, estaba con Shaquile O'neal en ese equipo y recuerdo que en esa serie el cuarto partido que lo jugaban de visita contra los Pacers de Indiana Shaquile salió por faltas y Kobe Bryant fue la estrella que mantuvo a Los Lakers y fue el triunfo más importante para llevarse la serie. Tenía cuatro años en la Liga y empezó sin ir a la Universidad y empezaba a formarse la estrella”, explicó Guerra.

"En el sexto partido contra los Pacers, Kobe hizo los puntos de tiro libre y ahí se cerró el partido y fue famosa la primera celebración”, reforzó Guerra.

La otra final en la que estuvo Guerra viendo jugar en vivo a Kobe Bryant fue en 2004. “Vi algunos partido de final del 2004 en la que no ganaron Los Lakers sino los Pistons y tuve la oportunidad de verlo en un Juego de las Estrellas en Denver. La nota fue que Shaquile O'neal ya había salido de Los Lakers y ahí se volvieron a juntar. Era de los jugadores más buscados y la mayor parte de su carrera fue convocado a juego de las Estrellas”.

En total Óscar Guerra cuenta cinco ocasiones que vio jugar en vivo a Kobe Bryant. “Era un tipo bastante amigable, siempre tenía tiempo cuando se le abordaba en conferencias y era muy centrado. Siempre tenía las repuestas correctas casi nunca polemizaba. Él vivió en Italia de joven, respondía en italiano, español e inglés”.

Al igual que ala mayoría de periodistas, la muerte de una de las leyendas de Los Lakers lo sorprendió. “De nuestra generación es la máxima estrella y pudimos ver toda su carrera, su muerte impacta no solo porque uno lo conoce o lo ha visto jugar en vivo sino por lo que hacía adentro. No se perdió con el retiro sino que se mantuvo activo y se veía lo que hacía con la Academia de baloncesto. Uno no se espera pasar un domingo con ese tipo de noticia e impacta más cuando hay más miembros de la familia y más niñas. A parte de la hija iban más niñas del equipo, niñas de 13 años”. mencionó



Alejandro Navarro, presentador deportivo de Telemundo Los Ángles y ex-atleta profesional y ganador de 8 Emmys, destacó la calidad humana de Kobe Bryant y recordó que estuvo en el último partido de Kobe Bryant como jugador.

“Me recuerdo que cuando iba saliendo del túnel después de conseguir sus 60 puntos,

la gente le pedía tocar sus mano y él iba con su familia y sus hijas y lo abrazaban bastante. Fue en el día de su retiro y en su último partido”, mencionó el exatleta.

De sus diversas coberturas, la única vez que tuvo la oportunidad de hablar con Kobe Bryant fue en una visita de Neymar a Los Ángeles y exjugador de Los Lakers se hizo presente.



“Hablamos de su afición por el fútbol, su admiración por Neymar y el fútbol brasileño. Su ídolo era Ronaldinho y con quien tenía una relación grande. Recuerdo que en esa ocasión me dijo que estaba perfeccionando el español porque su esposa es mexicana y me dijo que le gustaban los tacos de carnitas”, dijo Navarro.

Sobre Bryant destacó la mentalidad ganadora y el deseo de sobreponerse a los obstáculos, aspectos que convirtieron en un jugador fuera de serie. “Creo que Kobe Bryant al igual que Michael Jordan son uno de los pocos jugadores a los que el basquetbol les ha quedado pequeño. El principal legado de Kobe es haber sido un niño de la calle que convirtió el básquetbol modesto en algo fantástico para llegar a sus objetivos y metas”.

Navarro también reveló que la noticia del accidente aéreo en el que falleció Bryant lo dejó en shock por algunos minutos. “Tomé unos cuantos minutos para tratar de asimilarlo y verificar la noticia por diferentes fuentes. Me quedé helado y reflexioné que tan rápido se nos puede ir la vida en un abrir y cerrar de ojos”.