Las cinco claves para entender la situación que atraviesa el fútbol en El Salvador

El fútbol en El Salvador se enfrenta a una situación que podría derivar en la suspensión de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), bajo investigación por posible lavado de dinero, por parte de la FIFA.



Una comisión normalizadora, precedida por el argentino Lucas Juan Labbad y designada por el Comité Directivo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), ha tomado las riendas de la Fesfut y busca homologar sus estatuto y convocar a elecciones para escoger a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo de la federación.



El nombramiento de dicha comisión ha sido catalogado por diferentes sectores y analistas deportivos como injerencia por parte del Gobierno a través del INDES. No obstante, el presidente del ente deportivo salvadoreño, Yamil Bukele, negó que exista injerencia.



Estas son las cinco claves para entender la que sucede actualmente:



1. INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO



El pasado 14 de julio, representantes de la Fiscalía y agentes ed la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron la Fesfut, en San Salvador, como parte de una investigación por los supuestos delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos durante el período 2018-2022.



Ese mismo día la Fiscalía también allanó la residencia del presidente de la Fesfut, Hugo Carrillo.



El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo en una entrevista el 15 de julio en el canal estatal que el allanamiento se realizó para "incautar información contable y financiera".



Indicó que si dicha información "arroja algún resultado que derive una acción penal de los miembros de junta directiva de la federación, se iniciarán los procesos correspondientes".



Yamil Bukele, quien ha criticado en varias ocasiones a las autoridades de la Fesfut, presentó a comienzos de mayo pasado un aviso a la Fiscalía, donde fue recibido por el fiscal Delgado.



Las relaciones entre Bukele y Carrillo eran tensas debido a una supuesta negativa de la Fesfut de reformar sus estatutos de acuerdo a la Ley General de los Deportes, lo que, según la prensa deportiva, generaría la suspensión de credenciales legales.



2. COMISIÓN NORMALIZADORA



Además del allanamiento, el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte, adscrito al INDES, ordenó el 16 de julio pasado el cese de los miembros del Comité Ejecutivo de la Fesfut como medida cautelar en un proceso administrativo.



Asimismo, mandó la creación de una comisión normalizadora que finalmente fue designada el 21 de julio por el Comité Directivo del INDES. Ese mismo día, dicha comisión tomó las riendas de la Fesfut y las actividades administrativas "volvieron a su normalidad".



El INDES informó en un comunicado de que la comisión buscaría "normalizar funcionamiento administrativo, técnico y deportivo de la Fesfut, que permita dar continuidad a la celebración y participación en los eventos agendados previamente o por agendar".



No obstante, el argentino Labbad dijo el viernes que también se busca "trabajar en la homologación de los estatutos y llamar a elecciones para que continúen los procesos y la comisión se retire".



Se desconoce si el argentino ya trabajaba con el ente deportivo salvadoreño antes de ser nombrado como presidente de dicha comisión.



3. LA FIFA ADVIERTE SUSPENSIÓN



Un día antes que los miembros de la comisión normalizadora llegaran a las instalaciones de la Fesfut, que se mantenía bajo custodia policía, la FIFA advirtió de la posibilidad de una suspensión y calificó de "injerencia indebida" la creación de una comisión normalizadora del fútbol por parte del gubernamental INDES y el cese de los directivos.



En una carta enviada a la Fesfut, FIFA señaló que el Comité Ejecutivo de la Fesfut "es el único órgano ejecutivo que ha sido electo democráticamente por el Congreso de la federación, órgano legislativo y supremo".



Advirtió en la misiva, que si la comisión no es retirada antes del lunes 25 de julio del 2022 a las 12.00 horas (hora de Suiza), "el asunto se someterá inmediatamente al Bureau del Consejo de la FIFA para que tome una decisión, que podría incluir, entre otras, la suspensión de la Fesfut".



4. SE VENCE EL PLAZO



Lejos de dar marcha atrás, la comisión normalizadora continuará con su trabajo en la Fesfut a la espera de lo que decida la FIFA tras el vencimiento del plazo.



Un suspensión implicaría, de acuerdo con la prensa deportiva local, que las selecciones nacionales queden fuera de toda competición internacional, que los clubes locales sean eliminados de la liga de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), entre otras consecuencias.



5. BUKELE CONVOCA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA



Bukele convocó al final de la tarde del viernes al Comité Directivo INDES a una reunión extraordinaria, luego que los equipos de la Liga salvadoreña y jugadores pidieran que se retire la comisión normalizadora del ente deportivo y que se nombre una comisión transitoria.



Se desconoce si la reunión se llevó a cabo la noche del viernes o si será convocada este sábado.

