"Las delicias de Mamichi", el nuevo proyecto del entrenador Edgar Batres

El entrenador de fútbol, Edgar Batres, reactivó el negocio de venta de carne de res, pechuga de pollo y costilla de cerdo asada todos los domingos al mediodía en Santa Ana, como medio de ingresos económicos durante la pausa obligada del fútbol ante la emergencia nacional por el coronavirus.

Batres, ex futbolista retirado formado en las categorías juveniles del FAS, con paso por equipos en la segunda división y actual entrenador, trabaja junto a su esposa, Candy Flores de Batres, en este emprendimiento desde hace cinco semanas.

Trabaja arduo por conseguir los ingresos económicos para mantener con lo necesario a su familia “desde marzo hasta julio, ya llevamos tres meses y medio sin salario, (por eso) fuimos buscando una alternativa en vista que el recurso iba bajando; solo es de sacar y sacar (gastos) hablando con mi esposa, se nos vino esta idea de emprendurismo, le dimos vida”, sostuvo.

“Me gusta esto de la parrilla, en el FAS del 2010, la época de los colombianos (administradores) fue una época de ‘survivor’… a los jugadores les pagaban con huevos, pollo, porque no había dinero. Estos colombianos no pagaban y entonces, puse una venta de comida”, recordó.

Dice que la venta de comida es su refugio ante la falta de trabajo como entrenador “cuando me he quedado sin trabajo siempre ha salido esta oportunidad, lo implementé cuando me quitaron del Isidro Metapán. Por reducir costos, me dijeron que me bajarían el salario y como no acepté, me quitaron. Eso fue en diciembre de 2016, por medio de un mensaje de texto me avisaron (despido) y un mes antes, habían despedido de su trabajo a mi esposa”.

Batres dirigió la categoría sub-17 y reserva del FAS e Isidro Metapán, fue entrenador interino del FAS en el año 2010 tras la salida del entrenador Roberto Gamarra, también dirigió al Isidro Metapán de la segunda división y desde el Apertura 2019, entrenador del Titán, de la liga de plata.

¿DELICIAS MAMICHI?

El nombre del negocio surgió como reconocimiento a Gladis Flores, madre de su esposa Candy Flores “es la abuela de mis hijos por parte de mamá, de cariño le dicen Mamichi (también mamá del futbolista Josué “el Chino” Flores), ella no quería que le dijeran abuela, quería que le dijeran Mamichi, así quedó”, sostuvo el estratega.

Rosa Cartagena, madre de Batres, es pilar fundamental en el negocio, apoya a su hijo y le da el toque a los platillos “comenzamos con carne asada, chirmol, chorizo, casamiento, cebollines, dos tortillas, refresco cortesía de la casa (limón con hierbabuena); luego, metimos pechuga a la plancha para que la gente no se aburra, la acompañamos con ensalada, arroz, dos tortillas y cebollita de la casa; este domingo nos aventuramos a cocinar costilla asada estilo barbacoa”, expuso.

Brindan servicio a domicilio en toda la cabecera departamental de Santa Ana y sus alrededores mientras "vuelve el fútbol". “Lo importante salir para los frijoles, crema, el pan e irla pasando y gracias a Dios hemos tenido una buena respuesta”, concluyó.