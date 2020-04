Las grandes ligas se sacrifican para sobrevivir

La crisis provocada por el coronavirus ha paralizado el fútbol europeo. Sin partidos, los ingresos económicos han disminuido y los clubes, los futbolistas y las ligas buscan fórmulas para reducir gastos y mantener la viabilidad de las entidades.



Sin embargo, éstas medidas no son uniformes en todos los países. Cada uno actúa de una manera y, en varios casos, el foco principal está centrado en los jugadores, a quienes quieren reducir sus nóminas para proteger a trabajadores con menos salario. Así está la situación en las grandes ligas europeas:



PORTUGAL: RECORTES SALARIALES, NEGOCIACIONES Y ERTE EN BELENENSES



En Portugal, el único equipo Primera División que ha anunciado un ERTE es el Belenenses, por lo que dos tercios del salario de los futbolistas será asumido por el Estado (hasta un máximo de 1.905 euros) y la parte restante correrá a cargo del club.



Esta semana, el Benfica iniciará las negociaciones con los futbolistas de la primera plantilla y el club presidido por Luís Filipe Vieira hará un planteamiento de rebaja salarial que será negociado, aunque aún no hay nada concreto.



Por su parte, el Oporto y el Sporting de Portugal aún no han planteado rebaja salarial alguna, a pesar de que el pago de los derechos televisivos ha sido anulado para los meses de abril y mayo y sólo será abonado a los clubes si se juegan las diez jornadas de Liga que restan para terminar el campeonato.



El Braga, conjunto del portugués Francisco Trincao -fichado por el Barcelona para la próxima temporada-, sí ha definido un plan de recorte salarial, en el que los salarios serán reducidos durante abril, mayo y junio al 50%, aunque podrán recuperarlo en función de cómo se vaya recuperando la competición.



ALEMANIA, REBAJAS SALARIALES ACORDADAS PARA AYUDAR TRABAJADORES



En Alemania, son varios los clubes cuyos jugadores han anunciado su renuncia a parte del sueldo a modo de apoyo solidario hacia el personal de los estadios y demás instalaciones ahora paralizadas. Entre los equipos de la Segunda División de la Bundesliga se extiende el temor a la insolvencia si se demora el retorno a la normalidad.



La plantilla y los mandos del Bayern Múnich anunciaron ya que se recortarán el 20% de sus sueldos. En el Borussia Dormund, se baraja una cifra similar, lo mismo que en el Borussia Mönchengladbach. En el Schalke, se habla incluso del 30%.



Se trata de acuerdos oficiosos entre los jugadores y los responsables de los clubes. Junto a estas medidas solidarias y conjuntas se han producido acciones individuales de los jugadores, como el polaco Robert Lewandowski, del Bayern, que ha donado junto con su esposa un millón de euros a la lucha contra el coronavirus.



FRANCIA, NEGOCIACIONES ENTRE CLUBES Y SINDICATOS



En Francia, los clubes están en negociaciones con el sindicato de futbolistas y de entrenadores para acordar una bajada provisional de los salarios, que serían recuperados cuando se retomen las negociaciones.



La ley francesa impide bajar el salario de forma unilateral a sus futbolistas, lo que obliga a este acuerdo, que esperan alcanzar antes del próximo fin de semana sobre la base de un recorte progresivo de los salarios, en el que los más altos, por encima de los 100.000 euros mensuales, se quedarían en la mitad.



La ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, pidió a los sindicatos de jugadores y entrenadores un esfuerzo que sirva de ejemplo al conjunto del mundo deportivo, pero por el momento ninguna estrella del campeonato francés se ha pronunciado en favor del recorte.



LA PREMIER LEAGUE PIDE REBAJAS DEL 30% A SALARIOS DE FUTBOLISTAS



En Inglaterra, la reducción de sueldos es el debate encima de la mesa desde hace semanas. Tras varias reuniones entre los entes encargados de regir el fútbol inglés, la Premier League le ha pedido a los clubes que rebajen el sueldo de sus futbolistas un 30% con el objetivo de paliar los daños económicos causados por la crisis del coronavirus.



Se espera que las negociaciones con los clubes y los jugadores continúen esta semana sin un acuerdo a la vista, después de que la PFA (Asociación de jugadores) manifestase que un recorte de esas características sería perjudicial para el sistema sanitario británico. Si la PFA no alcanza un acuerdo con los clubes, serán estos los que tendrán que negociar directamente con sus jugadores.

Solo algunos clubes de Segunda División han llevado acciones por su cuenta. Los jugadores y cuerpo técnico del Leeds United decidieron voluntariamente rebajarse el sueldo, mientras que a los del Birmingham City se les pidió que se lo recortaran en un 50 por ciento.



ITALIA, PROPUESTA RECHAZADA PARA REDUCIR SUELDOS DE FUTBOLISTAS



La Liga de la Serie A aprobó este lunes una medida para reducir entre un tercio y un sexto los sueldos anuales brutos de los futbolistas y contener las pérdidas económicas causadas por el coronavirus, aunque esta propuesta fue rechazada y tachada de "vergonzosa" por la Asociación de futbolistas italiana (AIC).

La Serie A enfrenta un daño causado por la pandemia que puede tocar los mil millones de euros y propuso a la AIC una reducción de sueldo de un tercio en el caso en el que la temporada se abandone definitivamente y de un sexto en el caso en el que sí se pueda terminar el torneo.



Una propuesta rechazada con fuerza por el presidente de la AIC, Damiano Tommas, quien acusa a la Serie A por querer endosar los perjuicios de la crisis "únicamente a los futbolistas".



Hasta este momento, el único club que redujo los salarios ha sido el Juventus Turín, que alcanzó un acuerdo privado con sus futbolistas para no pagarles los meses de marzo, abril, mayo y junio. Dicha medida permitirá a los turineses ahorrar cerca de 90 millones.



ESPAÑA: LALIGA INSTA A LOS CLUBES A QUE APLIQUEN ERTES



En España LaLiga ha instado a los clubes a que apliquen ERTEs de reducción de jornada por causa de fuerza mayor, para evitar y paliar el impacto negativo y entre ellos ya están en marcha en clubes de Primera como el Barcelona y el Atlético de Madrid.



En ambos casos sus primeras plantillas han aceptado rebajar su salario en un 70% y hacer una aportación para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo.



El Espanyol, con una reducción en esa cuantía también para plantilla y técnicos, decidida de manera unilateral, y el Alavés, con rebajas para todos sus trabajadores, son otros clubes que ya tienen aprobada una medida, esquivada de momento en otros casos, como el Betis, con acuerdos entre plantilla y directiva.



Los datos de LaLiga apuntan que unos 8 clubes que ya se han acogido a la ley tras la declaración del estado alarma y han hecho esa rebaja salarial del 70%, aunque su previsión es que en los próximos días la práctica totalidad habrá llegado a acuerdos vía ERTE o individuales. Los distintos escenarios de rebaja como media media general van del 20% si no se puede volver a jugar, un 10% si se juega a puerta cerrada y un 5% si se juega con público.



LaLiga considera que hacer un ERTE es "un ejercicio de responsabilidad necesario para preservar un sector que representa el 1,37% del PIB español y emplea cerca de 185.000 personas" y ha planteado sin éxito al sindicato de futbolistas (AFE) la posibilidad de que los jugadores asuman parte de las pérdidas generadas.



Su propuesta fue que en caso de no poder completarse la temporada los jugadores asumieran un 47% de éstas (451 millones de los 957 que la patronal calcula) a lo que AFE planteó que la cifra fuera del 20%, en caso de Primera -un 8% en Segunda-, y recuperar un 10% en el futuro, cuando sea posible.



Sin opción de acuerdo, ambas partes dan este asunto por cerrado y el sindicato se dispone a asesorar a los jugadores afectados por ERTEs, medida que no comparte y cuya mala aplicación ya ha denunciado, especialmente en categorías inferiores.



En éstas el sindicato ha denunciado que no existe correlación entre las cotizaciones por desempleo que se pagan y lo que realmente se cobra al aplicar la parcialidad de los contratos.