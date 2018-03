Las leyendas sobre “el Mágico” González, ¿cuántas de ellas son ciertas?

Toda figura tiene sus leyendas y el mejor futbolista de El Salvador no es la excepción. A continuación te presentamos cinco leyendas sobre Jorge "el Mágico" González:

1- Había un empleado contratado por Cádiz para despertarlo:

En su estadía en tierras gaditanas, "el Mágico" tuvo la fama de ser trasnochador. Se dice que el Cádiz contrató a un empleado que se encargaba de despertarlo cada día para que se sumara a las prácticas del equipo.

Jorge a medios españoles expresó en una ocasión: "Reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de fiesta no me las quita ni mi madre". Lo cual quiere decir que es cierto que tenía que ser despertado por sus compañeros.



2- Fichajes al Atalanta y al PSG, ¿estuvo cerca de firmar?

Posterior a su participación con la selección salvadoreña en el Mundial de España 1982, varios clubes se percataron del brillante jugador que era "el Mágico".

El PSG francés le ofreció 80 mil pesetas, pero fue el mismo Jorge quien desistió de su llegada a Francia, explicando que el idioma y que no podría acostumbrarse a lo grande que era París.

El Atalanta de Italia también buscó los servicios de la estrella salvadoreña y se rumora que adrede jugó mal ante los visores del equipo italiano para no consumar su llegada a tierras transalpinas.



3- Evitar los entrenamientos y dormirse en los 15 minutos de descanso de cada partido:

Una de las leyendas más graciosas que ha rodeado la historia del salvadoreño es que no era muy allegado a los entrenamientos y que los 15 minutos de descanso del medio tiempo en cada juego los ocupaba para dormir.

Jorge ha dicho que esas leyendas nos son del todo ciertas, ya que sí iba los entrenamientos, solo que a veces podría pasar una semana que no llegaba y recibía cartas del presidente pidiendo que llegara a la concentración. Además ha dicho que siempre ha respetado los juegos y no se dormía en el medio tiempo.



4- Pasión por la vida nocturna:

La fama de Jorge "el Mágico" González de disfrutar la vida nocturna en discotecas y bares en España lo siguió todo el tiempo. Él se considera alguien a quien le alucinan las discotecas y bares, aunque ha dicho que siempre buscaba pasarla bien sin hacer daño a nadie.

Reconoció que llegó a entrenamientos sin haber dormido en la noche previa, pero nunca lo hizo cuando le tocó jugar partidos oficiales.



5- El técnico David Vidal tenia que andarlo buscando en discotecas:

Por su pasión a la vida nocturna, su técnico en el Cádiz, David Vidal, tenía que buscarlo en las discotecas y bares. Aunque Jorge es consiente de que lo hacía para que pudiera alcanzar su mejor nivel, incluso lo considera como el técnico que más tuvo la intención de ayudarle.