Las mejores frases del fútbol internacional en 2017

MADRID, ESPAÑA. Cinco frases que han marcado el año 2017, desde Gerard Piqué a Cristiano Ronaldo.

1. "SE QUEDA". (Gerard Piqué)

Dos palabras que resumen no sólo un mercado de fichajes, sino todo un cambio en el eje del fútbol mundial. Pocas veces un tuit ha tenido tanto recorrido. Lo envió Gerard Piqué el 23 de julio, acompañado de una foto junto a su amigo Neymar y en plena polémica sobre si el brasileño iba a abandonar el Barcelona.

Once días después, el PSG le desmintió y fichó a Neymar por 222 millones de euros. Nunca nadie había pagado tanto por un jugador y menos arrebatándoselo a uno de los grandes del fútbol europeo.

Respaldado por la inversión catarí, el PSG ha cambiado las reglas del juego.



2. "EL FÚTBOL LE DEBE UN MUNDIAL A MESSI". (Jorge Sampaoli)

Argentina vivió con miedo hasta ese 11 de octubre en el que Leo Messi rescató a la albiceleste en Quito y, con 3 goles, y logró la victoria frente a Ecuador (1-3) necesaria para estar en Rusia al año siguiente.

Por eso, Jorge Sampaoli que había asumido la dirección en el tramo final de una fase de clasificación por la que pasaron el Tata Martino y Edgardo Bauza, se rindió al genio de Rosario en la posterior rueda de prensa.

"El fútbol le debe un Mundial a Messi. Sería ilógico que el torneo más importante de fútbol no tuviera a Messi. Por suerte, la nacionalidad del mejor jugador del mundo es argentina, tenemos que tratar de resolver otras cuestiones para que el equipo no dependa sólo de él", dijo.



3. "VAR SIGNIFICA: VAMOS A RUSIA". (Julio César Dely Valdés)

Ha sido, sin duda, el gran protagonista de 2017 y amenaza con repetir en el año del Mundial. El VAR (asistente de vídeo del árbitro por sus siglas en inglés), lejos de acabar con el debate arbitral lo ha avivado.

Casi con tantas voces a favor como en contra, el punto culminante sobre la necesidad del VAR se alcanzó con la clasificación al Mundial de Panamá, gracias a un gol que no entró y que dejó fuera a Estados Unidos.

En plena polémica, Julio César Dely Valdés, exjugador del Málaga y del Oviedo y que dirigió a Panamá en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2014, ironizó en una entrevista con Efe: ¿Sabes qué significa VAR? Vamos a Rusia"

"Yo pienso únicamente en que Panamá ganó, clasificó, y nuestro himno estará presente en un campeonato del mundo. Esa es mi respuesta en el tema VAR", apostilló.



4. "EL TIEMPO PASA Y ES CRUEL, Y ESTÁ BIEN QUE ASÍ SEA". (Gianluigi Buffon)

El 14 de noviembre, la imagen de Buffon llorando desconsolado, después de que Italia sucumbiese en la repesca contra Suecia, impresionó por igual a compañeros y rivales en todo el mundo.

El mejor guardameta de las últimas décadas se quedaba sin la despedida que había soñado; tras el Mundial de Rusia. Explicaba, sin embargo que las lágrimas no eran por eso. Lloraba por su país.

"Lo siento no ya por mí, sino por la afición. Hemos fallado en algo que podría ser importante a nivel social, es la única pena que tengo, porque el tiempo pasa y es cruel, y está bien que así sea", dijo a la televisión italiana, nada más concluir el choque contra Suecia (0-0).



5. "SOY EL MEJOR DE LA HISTORIA". (Cristiano Ronaldo)

Entronizado en la Torre Eiffel, tras recibir su quinto Balón de Oro -que le iguala a Leo Messi- Cristiano Ronaldo no tuvo problemas en autoproclamarse el "mejor de la historia".

"Soy el mejor jugador de la historia, en los buenos y en los malos momentos (...) Respeto las preferencias de todo el mundo, pero no veo a nadie mejor que yo", afirmó el futbolista en una entrevista en el especial del Balón de Oro publicado por "France Football", organizadora del trofeo.

Después de acumular los trofeos individuales más importantes y de adjuntar una Liga, otra Liga de Campeones y un nuevo Mundial de Clubes, Cristiano no encuentra, ni antes ni después, quien pueda ser mejor que él.