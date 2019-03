Las primeras palabras de Zidane: "Estoy muy feliz de volver a casa"

Ya es un hecho el regreso de Zidane al banquillo del Real Madrid. El francés fue presentado en la sala de honor del estadio Santiago Bernabéu por el presidente del club, Florentino Pérez.

En sus primera palabras el técnico francés enfatizó que se siente feliz de regresar a dirigir al equipo que él considera como su casa.

"Estoy feliz de volver a casa. Creo que luego vamos a tener preguntas y no tengo nada que decir salvo eso, que estoy feliz de volver. Quiero de nuevo trabajar y poner lo que es este club. Ponerlo donde tiene que estar. Lo único para mí es mañana (lunes) empezar a trabajar", dijo Zidane.

El ahora técnico del Real Madrid explicó las razones del por qué se fue abruptamente del banquillo en mayo del año pasado.

"Creo que necesitaba el club o la plantilla un cambio después de haberlo ganado todo. Este club es lo que tiene. En ese momento lo pensaba. Ahora vuelvo porque me llamó el presidente y como quiero mucho al presidente y a este club, aquí estoy. Lo más importante es eso. Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar. A final de temporada lo que había que hacer para el bien de todos un cambio", explicó.

Zidane también indicó que tras su regreso, tiene una gran responsabilidad de cara lo que resta de la Liga española. El francés afirmó que tiene una enorme ambición de hacer mejor las cosas.

"Es una gran responsabilidad. Sabemos que toda la gente que está aquí quiere mucho al club. Soy uno más. Me gusta el fútbol, jugué con este escudo y esta camiseta. Gané muchas cosas pero soy uno más de este club. No olvido de lo que ganamos pero no olvido también de las cosas que pude hacer mal. Perdimos enseguida la Liga y perdimos la Copa. Ganamos la Champions pero sé donde estoy y la vida es así. Hay cosas buenas y malas. Hay que aceptarlo. Mi ambición y lo que tengo dentro para este club no me lo va a quitar bien. Voy a meter todo lo que tengo dentro para volver a hacer que el equipo vaya bien".

FUTURO

Además en cuanto a los cambios que realizará para la próxima temporada dijo que "cosas tenemos que cambiar para los próximos años. Pero ahora no es trata de eso. Hay tiempo para hablar y ver lo que se puede hacer. Hoy no es el tema. Hoy nos faltan once partidos y lo que queremos es acabar bien. Quiero mucho a este club y aquí estoy para ello".

Zidane fue claro, la razón por la cual este tomando el cargo en la recta final de la temporada es porque "el presidente me llamó, yo no puedo decirle que no. Cuando has ganado mucho puedes tener un bajón. Lo veía desde fuera pero sentía que estaba dentro viendo a mis jugadores. No estoy contento de cómo han ido las cosas. Y ellos los primeros. Lo único que hay que ver es lo que nos falta para estos once partidos. Luego veremos lo que haremos para los próximos años", afirmó.