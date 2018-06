Las razones por las que Cristiano cambió su juego: de ser un regateador a un “killer”

Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico de Portugal, reconoció que dejó los regates desde la banda en el Manchester United porque, estando en el Real Madrid, se dio cuenta que lo más importante era marcar goles para hacer ganar a su equipo.

“Con la edad tienes que cambiar algunas cosas. Eso no significa que ya no soy capaz de regatear en un partido. Lo puedo hacer, pero, hace unos seis o siete años me di cuenta que lo más importante es ganar el partido, ayudar al equipo y marcar goles. En eso está mi cabeza ahora. Para ganar los partidos tienes que hacer goles. Eso es lo más importante”, apuntó.

“Por supuesto que he cambiado. En Manchester United era más extremo. Y cuando llegué a España comencé a ver más la portería. Aquí me di cuenta que me gustaba hacer goles, goles y goles. Lo más importante es el equipo, pero claro que me encanta hacer goles”, concluyó.

Y cuando le tocó resumir, Cristiano dio estas razones por las que cambió de posición:

1. "Porque lo más importante es ganar".

2. "Para ayudar al equipo de manera directa".

3. "No hay nada como marcar goles".

Cristiano Ronaldo es el jugador con más goles (450) en toda la historia del Real Madrid. Y como dato curioso, Ronaldo es el jugador europeo con más goles (85) a nivel de selección en toda la historia.