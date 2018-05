Las salidas de dos grandes: Zidane y Guardiola

Tras el anuncio esta mañana de la renuncia de Zinedine Zidane como director técnico del Real Madrid, se comparó con la salida de otra gran estrella, Josep Guardiola, cuando en 2012 anunció que se iba del Barcelona.

Estas son las diferencias entre la salida de Zidane y la salida de Guardiola

1. La plantilla

el mensaje que Pep dio en conferencia el 27 de abril de 2012 anunciando su renuncia, dejó dicho entrelineas que su relación con la plantilla había caido y necesitaba "recuperar" la energia para volver a dirigir. Zidane fue mas realista y expresó que la decisión tomada era "por su bien y por el de la plantilla".

2.Proceso de desgaste

El francés indicó que "no estoy cansado de entrenar. Pero es el momento para mi". Guardiola fue más dramático en sus declaraciones: "Me he vaciado y necesito llenarme. La exigencia ha sido muy alta y soy de los entrenadores con más partidos en el Barcelona. Eso desgasta".

3.Términos de contrato

El español firmaba año con año su continuidad dentro de los culés, y su contrato estaba por concluir. En el caso de Zidane, le restaban dos años más, al tener firmado hasta 2020.

4.El momento de su retiro

Guardiola estaba a las puertas de disputar la final de la Copa del Rey, y la liga ya estaba perdida. Zidane anuncia su salida cinco días después de quedar campeón de la UEFA Champions League.

5.El sustituto

La salida de Guardiola ya era conocida y el Barcelona se había preparado para nombrar a quien seguiría en el banco. En la misma conferencia fue presentado Tito Vilanova como el nuevo estratega culé. Zidane tomó desprevenidos a los dirigentes merengues, y no dio los margenes necesarios para que nombraran su sucesor.